Zug - V-Zug baut seine Präsenz im strategisch wichtigen Markt China aus. Dazu plant das Unternehmen bis Ende 2026 die Eröffnung von 20 zusätzlichen Mono-Brand- und Einzelhandelsgeschäften in wichtigen Städten. In Grossstädten wie Peking, Shanghai, Hangzhou oder Shenzhen sind bereits sechs Geschäfte eröffnet, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch hiess. In der nächsten Welle von Neueröffnungen folgen Städte wie Chongqing, Chengdu, Guangzhou, Wuxi ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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