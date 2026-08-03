von Patrick Gunti Mit einem deutlichen Umsatz- und Gewinnanstieg ist V-ZUG erfolgreich ins Jahr 2026 gestartet. Der Schweizer Premiumhersteller profitiert von einer starken Nachfrage im Heimmarkt, einem boomenden OEM-Geschäft in Nordamerika sowie einer konsequenten Effizienzstrategie. Gleichzeitig investiert das Unternehmen in neue Märkte, innovative Produkte und die Kreislaufwirtschaft. Im Interview spricht CEO Christoph Kilian über die nächsten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab