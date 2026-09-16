NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alstom mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Overweight" belassen. Die Halbjahreszahlen Mitte November würden ein wichtiger Kursfaktor, schrieb Akash Gupta am Dienstag in seinem ersten Ausblick. Auf Sicht von zwölf bis achtzehn Monaten rät er, mögliche Kursrückschläge zum Einstieg zu nutzen. Anleger sollten sich vorübergehender Abwärtsrisiken bewusst sein. Er glaubt aber, dass diese im Kurs schon eingepreist sind./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 21:07 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0010220475
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 21:07 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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