Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die BayWa AG hat folgende Ad hoc-Mitteilung veröffentlicht:Die BayWa AG (ISIN DE0005194062/ WKN 519406) hat inzwischen mit 267 von 268 erforderlichen Finanzierungspartnern, die ca. 99,98% der Finanzverbindlichkeiten halten, die der Sanierungsvereinbarung unterfallen, und den beiden Großaktionären Bayerische Raiffeisen-Beteiligungs-AG und Raiffeisen Agrar Invest AG eine Einigung auf ein Term Sheet erreicht, das wesentliche Details einer angepassten Sanierungsvereinbarung auf Basis der am 30. Juni 2026 erzielten Verständigung festlegt (vgl. Ad-hoc-Mitteilung vom 30. Juni 2026). Der Vorstand der BayWa AG erwartet, dass kurzfristig eine Einigung mit dem verbleibenden Finanzierungspartner erreicht wird. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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