EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: BayWa AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die BayWa AG bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 22.12.2026
Ort: https://www.baywa.com/investor-relations/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 22.12.2026
Ort: https://www.baywa.com/investor-relations/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 22.12.2026
Ort: https://www.baywa.com/en/investor-relations/publications/publications
29.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|BayWa AG
|Arabellastraße 4
|81925 München
|Deutschland
|Internet:
|www.baywa.com
|LEI Code:
|529900SM0FDLLYATXU36
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2407122 29.09.2026 CET/CEST