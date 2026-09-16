Starke Goldgehalte und ein neuer Produktionsrekord in Kolumbien

Anzeige / Werbung

Aguia Resources meldet für sein Santa-Barbara-Projekt in Kolumbien die bislang höchste monatliche Goldproduktion. Aus 100 Tonnen abgebautem Material seien im August 942 Gramm Gold gewonnen worden, umgerechnet rund 32 Feinunzen. Der Goldgehalt des Fördererzes habe mehr als 10 Gramm pro Tonne betragen. Damit habe das Projekt den bisherigen Bestwert vom Februar mit 468 Gramm Gold bei etwa 5 Gramm pro Tonne deutlich übertroffen.

Aguia Resources meldet für sein Santa-Barbara-Projekt in Kolumbien die bislang höchste monatliche Goldproduktion. Aus 100 Tonnen abgebautem Material seien im August 942 Gramm Gold gewonnen worden, umgerechnet rund 30 Feinunzen. Der Goldgehalt des Fördererzes habe mehr als 10 Gramm pro Tonne betragen. Damit habe das Projekt den bisherigen Bestwert vom Februar deutlich übertroffen.

Selektiver Abbau hebt den Goldgehalt

Nach Angaben des Unternehmens hätten verbesserte Verfahren im Untertagebau die Verwässerung des Erzes verringert. Dabei gelangt weniger taubes Gestein ohne wirtschaftlich nutzbaren Goldgehalt in das Fördermaterial. Aguia gewinne das Erz gezielt aus Abbaukammern zwischen mehreren Schächten. Der Abschluss eines neuen Schachtausbaus habe im August zu einem durchschnittlichen Aufgabegehalt der Anlage von 15 Gramm Gold pro Tonne beigetragen. Im Juni hatte Aguia aus 100 Tonnen Material 392,2 Gramm Gold erzeugt. Der Aufgabegehalt erreichte damals 20,4 Gramm pro Tonne. Zum Vergleich hatte die Rückgewinnungsquote im März 89,6 Prozent bei einem deutlich niedrigeren Aufgabegehalt von 3,06 Gramm pro Tonne betragen. Diese Quote beschreibt, welcher Anteil des im Erz enthaltenen Goldes durch die Aufbereitung tatsächlich gewonnen wird.