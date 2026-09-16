Der DAX wartet auf die Ergebnisse des heutigen Fed-Termins. Eine Leitzinsanhebung um 25 Basispunkte dürfte bereits vollständig eingepreist sein. Doch was passiert im weiteren Jahresverlauf? Das Jahr 2026 ist noch "lang".Für die Fed ist es der erste Termin nach der Sommerpause. Wie sich die Dinge im Sommer entwickelt haben, ist bekannt. Insbesondere die Situation am Ölmarkt spitzte sich in den letzten Wochen kontinuierlich zu. Brent-Öl notiert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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