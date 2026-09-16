Bei SK Hynix kommt heute ordentlich Bewegung rein. Der Speicherchip-Riese spricht offenbar mit Intel über eine mögliche Produktion in den USA und die Aktie reagierte in Seoul direkt mit einem Plus von gut +4%. Noch ist nichts unterschrieben, für SK Hynix wäre es aber ein ziemlich großer Schritt, denn Speicherchips hat der Konzern bisher noch nie in den USA gefertigt. Intel könnte SK Hynix den Weg in die USA öffnen Nach Informationen von Reuters werden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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