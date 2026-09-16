SK Hynix verhandelt mit Intel über die erste eigene Chipproduktion auf US-Boden. Doch Widerstand aus Seoul und ein Zollstreit könnten dem Deal noch einen Strich durch die Rechnung machen. Das südkoreanische Unternehmen SK Hynix führt Gespräche mit Intel über einen möglichen Deal, in dessen Rahmen es erstmals Speicherchips auf US-amerikanischem Boden herstellen würde. Das berichtet Reuters unter Berufung auf drei mit den Verhandlungen vertraute Personen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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