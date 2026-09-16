Neu-Isenburg (ots) -- Stärkung der europäischen Wertschöpfung durch Ausbau des Produktionsstandortes in Ungarn- 540 Millionen Euro für neue Lkw- und Busreifenfertigung- Kürzere Transportwege, geringerer Logistikaufwand und mehr KundennähePremium-Reifenhersteller Hankook hat seine industrielle Präsenz in Europa gestärkt und 540 Millionen Euro in eine neue Produktionslinie für Lkw- und Busreifen am Standort Rácalmás in Ungarn investiert. Ziel ist es, die Versorgung von Kunden in Europa verlässlicher, flexibler und näher an den jeweiligen Märkten zu gestalten.Die Serienproduktion von Lkw- und Busreifen in Ungarn ist für Oktober geplant und die neue Anlage auf eine Jahreskapazität von mehr als 800.000 Einheiten ausgelegt. Auf rund 66.000 Quadratmetern entstanden neue Produktions- und unterstützende Infrastrukturflächen, darunter Fertigungsbereiche, Logistiksysteme und Lagerkapazitäten. Auf der internationalen Leitmesse IAA Transportation in Hannover (15.-20. September) hat Hankook nun den ersten Vorserienreifen aus der neuen Fertigung präsentiert."Der europäische Markt benötigt belastbare industrielle Strukturen, die in der Praxis funktionieren und kurze Reaktionszeiten ermöglichen", sagt Jongho Park, Präsident & COO Hankook Tire Europe. "Der Ausbau unseres Fertigungsknotenpunktes in Ungarn erhöht unsere Flexibilität, um auf Kundenbedürfnisse und Marktentwicklungen reagieren zu können. Gleichzeitig stärkt er die zuverlässige und schnelle Versorgung europäischer Kunden mit Premiumreifen."Produktion in Europa für mehr KundennäheBislang wurde der europäische Markt mit Hankook Lkw- und Busreifen aus dem asiatischen Raum beliefert. Die zukünftige Produktion in Ungarn verlagert einen Teil dieser Wertschöpfung nach Europa. Ziel ist es, Transportwege und Lieferzeiten zu verkürzen, den Logistikaufwand zu reduzieren und für Kunden noch zuverlässiger und flexibler agieren zu können. Die zentrale Lage des Werks und seine Anbindung an wichtige europäische Verkehrsachsen schaffen dabei Vorteile für die Belieferung von Kunden und Partnern in zahlreichen Märkten.Europa ist für Hankook mit rund 45 Prozent des globalen Umsatzes einer der wichtigsten Märkte. Der Fertigungsstandort in Ungarn ist dabei seit 2007 ein wichtiger Baustein der europäischen Strategie des Unternehmens. In drei Ausbaustufen investierte Hankook dort bereits rund 856 Millionen Euro. Das Werk produziert heute bis zu 17 Millionen Pkw-, SUV- und Leicht-Lkw-Reifen pro Jahr. Mit der neuen Lkw- und Busreifenfertigung entwickelt sich das Werk zu einem noch umfassenderen Produktionsstandort mit deutlich größerer Komplexität und höherem Automatisierungsgrad. Die Erweiterung schafft zudem über 450 zusätzliche Arbeitsplätze.Europäische Produktion wird bei Hankook durch europäische Entwicklungskompetenz ergänzt: Im Technologiezentrum Hannover entstehen maßgeschneiderte Pkw-Reifenlösungen für die Erstausrüstung zahlreicher Premium-Automobilmarken und Anforderungen des hiesigen Marktes. Entwicklung in Deutschland, Fertigung in Ungarn und internationale Kundennähe: Mit dieser Verbindung sichert Hankook die industrielle Basis für eine verlässliche Reifenversorgung in Europa.Pressekontakt:Larissa BüschPR ManagerTel.: +49 6102 8149-173l.buesch@hankookn.comOriginal-Content von: Hankook Tire Europe GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/114666/6353390