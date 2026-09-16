Die Commerzbank-Aktie knüpfte heute zunächst an ihre jüngste Aufwärtsbewegung an und kletterte um bis zu 2,1 Prozent auf 43,37 €. Damit rückte der Kurs dem Augusthoch aus dem Jahr 2010 bedrohlich nah. Kurz davor hätte ein neues Hoch seit 2009 gelockt. Dazu kam es nicht. Gewinnmitnahmen stoppen den Lauf Anleger nutzten das früh erhöhte Niveau konsequent für Gewinnmitnahmen, und die Euphorie wich schnell der Ernüchterung. Am Ende stand ein Minus von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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