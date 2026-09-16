Das Erneuerbare-Energien-Unternehmen Zelestra und der deutsche Stahlhersteller Salzgitter Flachstahl haben den nach eigenen Angaben bislang größten deutschen Stromabnahmevertrag (Power Purchase Agreement, PPA) für eine kombinierte Solar- und Speicherlösung unterzeichnet. Die langfristige Vereinbarung umfasst zwei neue Hybridanlagen mit einer Photovoltaik-Gesamtleistung von 147 Megawatt, ergänzt durch Batteriespeichersysteme mit 79 Megawatt Leistung und 237 Megawattstunden Speicherkapazität. Zelestra wird die Projekte in Brandenburg und Thüringen entwickeln, besitzen und betreiben. Salzgitter Flachstahl ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland