Zürich - Während die Ausgaben für KI in Unternehmen steigen und Budgets überschreiten, zeigt eine global durchgeführte Accenture-Studie: Rund 80 Prozent der Token-Ausgaben lassen sich weiterhin nicht eindeutig quantifizierten Geschäftsergebnissen zuordnen. Accenture hat für seine neue KI-Studie «The CIO's Guide to AI Tokenomics» 750 Führungskräfte der C-Suite in 17 Ländern befragt, darunter auch in europäischen Märkten wie Deutschland, Frankreich, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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