Bei der Battalion Oil-Aktie herrscht weiterhin nahezu völliger Stillstand. Schon in meiner Analyse Anfang September notierte der Titel bei rund 1,29 US$, aktuell sind es gerade einmal 1,27 US$. Selbst der zwischenzeitliche Ölpreissprung auf mehr als 100 US$ sorgt bislang für keinen nachhaltigen Kaufdruck. Stattdessen schleicht sich der Kurs immer enger an die psychologisch wichtige 1-US$-Marke an. Bleibt die Nachfrage aus, dürfte diese Unterstützung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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