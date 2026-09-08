Seit meiner Analyse vor rund vier Wochen hat sich bei der Battalion Oil-Aktie erstaunlich wenig bewegt. Damals notierte der hochspekulative Ölwert bei 1,31 US$, aktuell sind es 1,29 US$. Die Bären konnten den nächsten Abwärtsschub bislang nicht erzwingen, von einer Bodenbildung kann aber ebenso wenig die Rede sein. Gerade diese Ruhe könnte nun dem nächsten größeren Move vorausgehen. Schulden runter, Aktienzahl rauf Auf Unternehmensseite zeigt sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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