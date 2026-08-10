Die Battalion Oil-Aktie konnte den in meiner vorherigen Analyse skizzierten Erholungsimpuls nicht nachhaltig fortsetzen. Statt eines Angriffs auf 2,47 US$ scheiterte der Titel deutlich früher und ist inzwischen bis auf 1,31 US$ zurückgefallen. Damit rückt die psychologisch wichtige Marke von 1,00 US$ wieder gefährlich nahe. Die übergeordnete Abwärtsbewegung bleibt klar intakt und könnte schon bald in die nächste Runde gehen. Der Erholungsversuch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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