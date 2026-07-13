Die Battalion Oil-Aktie startet mit Schwung in die neue Handelswoche. Bereits am Morgen stand ein Kursplus von rund +5% mitsamt Up-Gap zum Freitagsschlusskurs auf der Anzeigetafel, inzwischen beläuft sich der Anstieg auf +13,92%. Der wieder aufflammende Iran-Konflikt sorgt am Ölmarkt für zusätzliche Nervosität. Genau deshalb lohnt jetzt der Blick auf die Massenpsychologie im Wochenchart. Insbesondere bei einem Wert, der wahrlich nichts für schwache ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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