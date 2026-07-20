Vor sieben Tagen haben wir zum Wochenauftakt bereits den Wochenchart der Battalion Oil-Aktie unter die Lupe genommen. Der dabei skizzierte Erholungsimpuls ist weiterhin vorhanden, doch für eine genauere Einordnung wechseln wir diesmal in den Tageschart. Dieser zeigt: Die Käufer haben sich zwar zurückgemeldet, von einer nachhaltigen Trendwende kann bislang jedoch keine Rede sein. Die Erholung trifft bald auf Widerstand Ausgehend vom jüngsten Tief ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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