Der Ölpreis zieht an, und Battalion Oil ist mittendrin. Neue Spannungen im Nahen Osten schüren Befürchtungen über mögliche Unterbrechungen in der Versorgungskette, was Rohöl heute spürbar nach oben treibt. Kleine Produzenten, große Reaktion Für kleine US-Förderer wie Battalion Oil (BATL) gilt ein einfaches Prinzip: Steigt der Ölpreis, reagiert der Kurs oft deutlich stärker als bei den großen Branchenvertretern. Anleger setzen auf Werte wie BATL, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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