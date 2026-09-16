Bayer, BASF und Allianz gehören zu den prominentesten deutschen DAX-Konzernen und stehen derzeit erneut im Fokus der Anleger. Ein Blick auf die aktuellen Analysten-Kursziele zeigt, wie unterschiedlich die Markterwartungen für die drei Aktien ausfallen. Bayer-Aktie Die Bayer-Aktie steht derzeit vor allem wegen der Fortschritte im Glyphosat-Rechtsstreit und der operativen Entwicklung im Fokus. Am 15. September lag der Xetra-Kurs bei rund 48,71 Euro. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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