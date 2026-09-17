HANNOVER, Deutschland, Sept. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BAIC FOTON präsentierte auf der IAA TRANSPORTATION 2026 sieben Fahrzeuge und sechs Schlüsselkomponenten. Mehrere Produkte wurden erstmals außerhalb Chinas der Öffentlichkeit vorgestellt. Im Rahmen einer Pressekonferenz gab das Unternehmen die Auslieferung seines 13-millionsten Fahrzeugs bekannt, erläuterte seine Strategie für den europäischen Markt und präsentierte mit dem CAVAN BEACON einen neuen Schwerlast-Lkw mit alternativem Antrieb. Mit Komplettfahrzeugen, elektrischen Antriebstechnologien, Ladeinfrastruktur und Konzepten für lokale Vertriebs- und Servicelösungen präsentierte BAIC FOTON einen ganzheitlichen Ansatz für die weitere internationale Expansion.

Vertreter von BAIC FOTON und Veranstaltungsgäste am CAVAN BEACON auf dem Messestand des Unternehmens bei der IAA TRANSPORTATION 2026.

Globaler Meilenstein und europäische Strategie

Chang Rui, General Manager der BAIC Group und Vorsitzender von BAIC FOTON, übergab auf der Veranstaltung das 13-millionste Fahrzeug des Unternehmens. Beim Jubiläumsfahrzeug handelt es sich um den BAIC FOTON GALAXUS 9. Das Modell hat bereits Praxistests unter realen Bedingungen in Spanien absolviert. Damit schafft BAIC FOTON die Voraussetzungen für den Einsatz im Premiumsegment des europäischen Langstreckenverkehrs. Nach Angaben des Unternehmens ist BAIC FOTON inzwischen in mehr als 140 Ländern und Regionen vertreten.

Vertreter von BAIC FOTON und Kunden feiern bei der Veranstaltung in Hannover die Auslieferung des 13-millionsten Fahrzeugs.

Liu Xuguang, Executive Vice President von BAIC FOTON, stellte zudem die Entwicklungsziele für 2030 vor. Demnach sollen Fahrzeuge mit alternativen Antrieben dann 50 Prozent des Gesamtabsatzes ausmachen; 40 Prozent des Geschäfts sollen auf internationale Märkte entfallen. Europa soll dabei eine Schlüsselrolle für das Geschäft mit höherwertigen Produkten und für die internationalen Aktivitäten des Unternehmens spielen.

Plan zur Lokalisierung in Europa

Mit seinem Ansatz "In Europe, For Europe" will BAIC FOTON seine Produkte konsequent auf europäische Vorschriften, Straßenverhältnisse und die Anforderungen der Kunden im täglichen Betrieb ausrichten. Das europäische Portfolio umfasst batterieelektrische, hybride und wasserstoffbasierte Antriebstechnologien für schwere und mittelschwere Lkw, Busse, leichte Nutzfahrzeuge und Pick-ups. Gemeinsam mit europäischen Partnern baut BAIC FOTON außerdem lokale Strukturen für den Fahrzeugbetrieb, die Energieversorgung und den After-Sales-Service auf.

Derzeit verfügt BAIC FOTON über Vertriebsnetze in knapp 20 europäischen Märkten. Bis 2028 soll die Präsenz auf die wichtigsten Märkte Europas ausgeweitet werden. Zum Servicenetz gehören bereits mehr als 300 Standorte. Hinzu kommen ein regionales Ersatzteilzentrum in Deutschland sowie nationale Ersatzteillager in 17 Ländern, darunter das Vereinigte Königreich, Frankreich und Ungarn. Bis 2028 plant BAIC FOTON außerdem den Aufbau eines europäischen Technologiezentrums und den Start einer lokalen Fahrzeugmontage in Europa. Voraussetzung dafür sind die erforderlichen Genehmigungen und die entsprechenden Rahmenbedingungen. Über seine deutsche Tochtergesellschaft BROCK will BAIC FOTON zudem vernetzte Fahrzeugdienste und weitere lokale operative Strukturen weiterentwickeln.

Liu Xuguang, Executive Vice President von BAIC FOTON, stellt die Europa-Strategie und die globalen Entwicklungsziele des Unternehmens vor.

CAVAN BEACON feiert Weltpremiere

Mit dem CAVAN BEACON präsentiert BAIC FOTON erstmals weltweit einen Schwerlast-Lkw auf einer eigens entwickelten Plattform für batterieelektrische und wasserstoffbasierte Antriebe. Drei Kernarchitekturen für Karosserie, elektrische und elektronische Systeme sowie Fahrgestell lassen sich mit unterschiedlichen Fahrerhäusern, elektrischen Antriebsachsen, Batteriesystemen und Brennstoffzellensystemen kombinieren. Die Plattform unterstützt 15 Fahrzeugvarianten für unterschiedliche Langstreckeneinsätze - mit Batterieantrieb, Batteriewechsel, gasförmigem Wasserstoff oder Flüssigwasserstoff.

Wu Zongtian, President von BAIC FOTON International, stellt den CAVAN BEACON und seine Multi-Technologie-Plattform vor.

Zu den vom Unternehmen angegebenen Leistungsdaten gehört eine Ladeleistung von bis zu 1,44 MW. Unter den spezifizierten Bedingungen lässt sich die Batterie damit in rund 18 Minuten von 20 auf 80 Prozent laden. Die batterieelektrische Variante erreicht eine angegebene Reichweite von mehr als 600 km, während die Brennstoffzellenversion mehr als 1.000 km schafft. Auch beim Energieverbrauch setzt BAIC FOTON auf Effizienz: Für das batterieelektrische 6×4-Modell werden 115 kWh pro 100 km angegeben, für das 4×2-Modell 105 kWh pro 100 km. Das 6×4-Brennstoffzellenmodell benötigt laut Hersteller 7,6 kg Wasserstoff pro 100 km. Die Werte hängen jeweils von der Fahrzeugkonfiguration und den Testbedingungen ab. Der angegebene Luftwiderstandsbeiwert beträgt 0,28.

Fahrerassistenz und Kabinengestaltung

Für den Einsatz auf Autobahnen ist der CAVAN BEACON mit einem ICA- und HWP-Fahrerassistenzsystem ausgestattet, das 22 Funktionen umfasst. Dazu zählen adaptive Geschwindigkeitsregelung, Spurzentrierung, unterstützter Spurwechsel und unterstütztes Überholen. Die Systeme unterstützen den Fahrer, ersetzen jedoch nicht dessen Verantwortung für den sicheren Betrieb des Fahrzeugs. Die Fahrerkabine vereint eine 4-Punkt-Kabinenfederung und luftgefederte Sitze mit einem 12,3-Zoll-Instrumentendisplay, einem 15,6-Zoll-Touchscreen in der Mittelkonsole, einer Lkw-spezifischen Navigation, Smartphone-Konnektivität, einer breiten Schlafkoje und 420 Litern Stauraum.

Besucher werfen einen Blick in die Fahrerkabine und den Innenraum des CAVAN BEACON am Messestand von BAIC FOTON.

Umfassendes Fahrzeug- und Komponentenportfolio

Mit sieben Fahrzeugen zeigt BAIC FOTON ein breites Spektrum seines Nutzfahrzeugportfolios: GALAXUS R9 PHEV, CAVAN BEACON, eGALAXUS D3, DAYSTAR, CAVAN C1, TUNLAND V9 PHEV und eAURORA. Die Modellpalette deckt schwere und mittelschwere Lkw, leichte Nutzfahrzeuge, Pick-ups, Busse und Spezialanwendungen ab. Zum Einsatz kommen dabei batterieelektrische, hybride und wasserstoffbasierte Antriebstechnologien. Der CAVAN C1 ist bereits im kommerziellen Vertrieb. Der GALAXUS 9 hat unterdessen Einsatztests unter realen Betriebsbedingungen in Spanien absolviert.

Ergänzt wird die Fahrzeugausstellung durch sechs zentrale Komponenten: Hochleistungsbatterien für schwere Nutzfahrzeuge, intelligente elektronische Steuerungen, elektrische Antriebsachsen für leichte und schwere Nutzfahrzeuge, Fahrzeugsteuergeräte sowie Megawatt-Ladetechnik. Mit der Präsentation dieser Systeme neben kompletten Fahrzeugen unterstreicht BAIC FOTON seine Kompetenz in der integrierten Fahrzeugentwicklung und der Entwicklung elektrischer Antriebsstränge.

Der Messestand von BAIC FOTON auf der IAA TRANSPORTATION 2026 zeigt Fahrzeuge aus verschiedenen Nutzfahrzeugsegmenten.

Aufbau eines integrierten internationalen Geschäfts

BAIC FOTON verbindet seine Produktentwicklung mit dem Aufbau lokaler Vertriebs-, Ersatzteil-, Service- und Engineering-Strukturen sowie künftigen Montagekapazitäten. Damit soll das Geschäftsmodell über den reinen Fahrzeugexport hinausgehen und Kunden während des gesamten Lebenszyklus ihrer Fahrzeuge begleiten. Durch die Anpassung des Portfolios an regionale Anforderungen und die Zusammenarbeit mit lokalen Partnern will BAIC FOTON seine Präsenz in Europa ausbauen und zugleich den Wandel der Transportbranche hin zu emissionsärmeren und stärker vernetzten Nutzfahrzeuglösungen unterstützen.

Pressekontakt:

Name: Yu Wang

E-Mail: wangyu82@foton.com.cn

Website: www.fotonmotor.com

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