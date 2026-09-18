HANNOVER, Deutschland, Sept. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Executive Vice President von BAIC FOTON, Liu Xuguang, erläuterte am Medientag auf einer Pressekonferenz der IAA TRANSPORTATION 2026 die europäische Strategie des Unternehmens. Der Plan sieht die internationale Expansion, Produkte im Bereich der neuen Energien, intelligente Technologien und eine stärkere lokale Präsenz vor und soll die Entwicklung von BAIC FOTON zu einem weltweit wettbewerbsfähigen Nutzfahrzeughersteller vorantreiben.

BAIC FOTON präsentiert Nutzfahrzeuge.

Globales Wachstum und Produktstrategie

BAIC FOTON wurde 1996 gegründet, beschäftigt mehr als 30.000 Mitarbeiter und betreibt 23 intelligente Fabriken in China sowie 32 Produktionsstätten im Ausland. Seit 21 Jahren ist das Unternehmen Absatzmeister auf dem chinesischen Nutzfahrzeugmarkt und seit 15 Jahren führend beim Export chinesischer Nutzfahrzeuge.

Die "Three Comprehensives"-Strategie des Unternehmens ist auf Internationalisierung, Energiewende und intelligente Entwicklung ausgerichtet. Auf den internationalen Märkten konzentriert sich BAIC FOTON auf lokal angepasste Produkte, integrierte Transport- und Energielösungen sowie Partnerschaften zur Stärkung des lokalen Operativgeschäfts.

Das Portfolio des Unternehmens umfasst Schwerlast- und Leicht-Lkw, Transporter, Pickups, Busse und Spezialfahrzeuge. Zu den Antriebsoptionen zählen konventionelle Verbrenner, batterieelektrische Systeme, Hybridantriebe und Wasserstoffsysteme. FOTON bietet eine umfassende Modellpalette an Premium-Nutzfahrzeugen, FORLAND konzentriert sich auf leichte und Mini-Nutzfahrzeuge im Großserienbereich, und CAVAN entwickelt Mobilitätslösungen auf Basis grüner Energie.

In Europa setzt BAIC FOTON vorrangig auf batterieelektrische, hybride und Wasserstoff-Technologien im Fracht- und Personenverkehr. Der Elektro-Transporter CAVAN basiert auf einer batterieelektrischen Plattform, die für Effizienz im städtischen Verteilerverkehr ausgelegt ist und sich durch eine optimierte Raumnutzung und einen geringeren Energieverbrauch auszeichnet.

Speziell entwickelte New-Energy-Plattformen bilden die Grundlage der Modellpalette und ermöglichen Fahrzeugspezifikationen, die auf unterschiedliche Strecken, Nutzlasten und Einsatzzyklen zugeschnitten sind. Dieser Produktansatz bietet europäischen Flottenbetreibern praxisgerechte Lösungen für den innerstädtischen Lieferverkehr, die regionale Distribution, den Fernverkehr und den Personentransport und unterstützt zugleich den Umstieg auf einen emissionsärmeren Betrieb sowie ein effizientes Flottenmanagement.

Langfristige Lokalisierung in Europa

BAIC FOTON ist derzeit in knapp 20 europäischen Märkten mit mehr als 300 Servicestützpunkten vertreten. Das Unternehmen plant, seine Präsenz auf den wichtigsten europäischen Märkten auszubauen und bis 2028 eine lokale Montage zu errichten. Ein europäisches Technologiezentrum unterstützt bereits die Bereiche Marktforschung, Produktentwicklung und technische Services und sorgt dafür, dass die Fahrzeuge den EU-Vorschriften und Kundenanforderungen entsprechen.

Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen ein Energie- und Mobilitätsökosystem, das Solarenergie, Energiespeicherung, Ladeinfrastruktur, Vehicle-to-Grid-Services und Lastprüfungen umfasst. BAIC FOTON plant mindestens 5.000 Lade-Terminals in Europa und versucht gemeinsam mit lokalen Partnern Lösungen für Fahrzeug-Leasing, Flottenmanagement sowie Gebrauchtwagen-Services anzubieten.

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Name: Yu Wang E-Mail: wangyu82@foton.com.cn Website: www.fotonmotor.com