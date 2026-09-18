HANNOVER, Deutschland, Sept. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BAIC FOTON hat auf der IAA TRANSPORTATION 2026 sieben Fahrzeuge und sechs Kernkomponenten für die Bereiche Fernverkehr, Stadtlogistik, öffentlicher Nahverkehr und Spezialtransporte präsentiert. Auf der Ausstellung in Halle 21 zeigte das Unternehmen, wie es elektrifizierte Antriebsstränge, intelligente Fahrzeugsysteme und die eigene Komponentenentwicklung kombiniert, um den unterschiedlichen Anforderungen im weltweiten gewerblichen Transportwesen gerecht zu werden.

CAVAN BEACON steht im Mittelpunkt der Technologieausstellung

Im Mittelpunkt der Präsentation stand der CAVAN BEACON, ein batteriebetriebener Schwerlast-Lkw, der auf einer eigens dafür entwickelten Plattform basiert, die auch Konfigurationen mit gasförmigem und flüssigem Wasserstoff unterstützt. Sein 800-V-Bordnetz arbeitet mit Megawatt-Ladetechnologie zusammen, um unter bestimmten Bedingungen in sechs Minuten eine Reichweite von etwa 100 km zu erzielen. Eine "1+3+2"-VDCU-Architektur umfasst sieben Kameras, fünf Radarsysteme und einen LiDAR-Sensor und unterstützt 22 Fahrerassistenzfunktionen in 114 Einsatzszenarien. Gemeinsam zielen diese Technologien darauf ab, die Ladeeffizienz, die Fahrzeugsteuerung, den Fahrerkomfort und die Betriebssicherheit im Fernverkehr zu verbessern.

Produkte für vielfältige Einsatzszenarien

Durch die erweiterte Produktpalette wurden diese Funktionen auf weitere Fahrzeugklassen ausgeweitet. Der GALAXUS R9 PHEV kombiniert einen speziell für Hybridfahrzeuge entwickelten Motor mit einem Getriebe, das einen Wirkungsgrad von bis zu 99,8 Prozent aufweist, unterstützt von mehr als 20 Steuermodulen und über 80 Fahrzeugsteuerungsstrategien. Für die städtische Logistik bietet der rein batteriebetriebene DAYSTAR eine angegebene maximale Reichweite von 600 km, während der CAVAN C1 für die "Last-Mile"-Zustellung konzipiert ist. Der eGALAXUS D3 eignet sich für den Einsatz bei Reinigungsarbeiten mit häufigen Stop-and-Go-Fahrten, und der eAURORA-Bus ermöglicht das Laden mit einer Leistung von bis zu 400 kW. Für Kunden, die mehr Vielseitigkeit benötigen, bietet der TUNLAND V9 PHEV-Pickup eine Gesamtleistung von 350 kW, ein Drehmoment von 800 Nm und eine kombinierte Reichweite von bis zu 1.000 km. Batterien, elektrische Antriebsachsen, elektronische Steuerungen und Megawatt-Ladeanlagen rundeten die Ausstellung ab und veranschaulichten, wie BAIC FOTON Fahrzeuge und die dazugehörigen Technologien als integriertes System entwickelt.

Internationale Validierung unterstützt weitere Expansion

Die Ausstellung spiegelte zudem die Fortschritte von BAIC FOTON auf den ausländischen Märkten wider. Der CAVAN C1 und der eAURORA haben die EU-Gesamtfahrzeug-Typgenehmigung erhalten, während der GALAXUS R9 die Testphase in Spanien erfolgreich abgeschlossen hat und anschließend zum 13-millionsten weltweit ausgelieferten Fahrzeug des Unternehmens wurde. BAIC FOTON ist mittlerweile in mehr als 140 Ländern und Regionen vertreten und passt sein Produktportfolio weiterhin an lokale Vorschriften, Betriebsbedingungen und Kundenanforderungen an, während sich der gewerbliche Transport zunehmend in Richtung emissionsärmerer und stärker vernetzter Betriebsabläufe entwickelt.

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