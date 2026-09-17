TOP-NEWS...: Blue Moon vor dem Wolfram Gamechanger! Geldregen für 'Springer'!

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Bis zu 175 Mio. USD, ein strategischer US-Partner, Abnahme und 'APT'-Joint-Venture: Blue Moon könnte 'Springer' zum Kern einer neuen amerikanischen Wolfram-Lieferkette entwickeln.

ANZEIGE/WERBUNG - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Blue Moon Metals Inc. SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR- und Kommunikationsvertrag mit Blue Moon Metals Inc. . Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg . Autor: Jörg Schulte . Vergütung durch SRC . Erstveröffentlichung: 17. September 2026, 5:33 Uhr Europa/Berlin .

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

nicht jede Finanzierungsnachricht verändert das Risikoprofil eines Rohstoffentwicklers. Doch diese könnte es. Blue Moon Metals Inc. (WKN: A413T9), die US-amerikanische The Elmet Group und der australische Wolframproduzent EQ Resources haben eine bindende Grundsatzvereinbarung über eine mehrteilige Transaktion für den "Springer'-Wolframkomplex in Nevada unterzeichnet. Vorgesehen sind rund 150 Mio. USD, ergänzt um eine mögliche Reserve von weiteren 25 Mio. USD.

Der entscheidende Punkt ist nicht allein die Summe. Die Struktur verbindet Eigenkapital, eine rohstoffgebundene Vorfinanzierung, einen industriellen Betreiber, Abnahmewege, "APT'-Verarbeitung und Unterstützung des US-Verteidigungsministeriums. Genau diese Kombination könnte aus "Springer' mehr machen als ein historisches Bergwerk: den industriellen Mittelpunkt einer neuen US-Wolframkette.

Mehr als nur eine Finanzierung!

Die Vereinbarung beschreibt eine Serie zusammenhängender Transaktionen. Für Blue Moon Metals (WKN: A413T9) ist dies wesentlich, weil damit mehrere typische Engpässe eines Minenneustarts gleichzeitig adressiert werden: Kapital für Mine und Mühle, Finanzierung der nachgelagerten "APT'-Anlage, ein Abnehmer für Konzentrat und ein Partner mit Verarbeitungserfahrung.

So setzt sich das Paket zusammen:

Quelle: Blue Moon Metals; Eigene Darstellung

Die staatliche Dimension!

Die Transaktion ist Teil einer größeren Elmet-Initiative mit dem US-Verteidigungsministerium. Nach Unternehmensangaben unterstützte die Behörde die Vorbereitung und schloss eine "NEPA'-Prüfung für "Springer' ab. Zudem kündigte sie am selben Tag eine Investition von 450 Mio. USD in Elmet an, davon sollen 150 Mio. USD für die "Springer'-Transaktionen verwendet werden.

"Springer'-Wolframkomplex in Nevada; Quelle: Blue Moon Metals

Die Mittelquelle und die politische Einbindung geben dem Vorhaben eine andere Qualität: "Springer' wird nicht nur als Minenprojekt, sondern als Baustein für Luftfahrt, Verteidigung, Halbleiter, Energie, Medizin und US-Industrie positioniert. Nach USGS-Schätzung förderte China 2025 rund 67.000 von weltweit 85.000 Tonnen Wolfram - rechnerisch etwa 79%. Für einen derart konzentrierten Markt ist die strategische Einordnung besonders relevant.

Der Wolframpreis verändert die Ausgangslage!

Wolfram besitzt keinen einheitlichen Börsenpreis wie Gold oder Kupfer. Als internationaler Referenzwert dient häufig Ammoniumparawolframat mit mindestens 88,5% WO3, kurz "APT'. Der Preis wird in US-Dollar je Metric Tonne Unit angegeben, wobei eine MTU zehn Kilogramm WO3 entspricht. Die veröffentlichten westlichen Referenzwerte stiegen vom durchschnittlichen Niveau von rund 375,- USD je MTU im Jahr 2024 über rund 470,- USD Anfang September 2025 bis auf etwa 3.400,- USD je MTU im Juli 2026.

Daten-Quelle: Core Consultants, Project Blue, Reuters, Fastmarkets, Masan High-Tech Materials und S&P Global; Eigene Darstellung

Damit hat sich der Benchmark gegenüber dem Durchschnitt von 2024 grob verneunfacht. Der hohe Preis zeigt, warum genehmigungsnahe westliche Projekte und lokale Verarbeitungskapazitäten heute anders bewertet werden als noch vor zwei Jahren. Für "Springer' erhöht ein hoher "APT'-Preis den möglichen wirtschaftlichen Hebel.

Blue Moon behält Mine und Mühle!

Für Aktionäre ist die Eigentumsstruktur zentral. Blue Moon Metals (WKN: A413T9) soll Mine und Mühle vollständig besitzen und betreiben. In das Joint Venture eingebracht werden die "APT'-Anlage und die dazugehörige Infrastruktur. Blue Moon soll daran 20% halten. Damit teilt das Unternehmen die kapital- und technologieintensive Weiterverarbeitung mit starken Partnern, ohne das Eigentum am eigentlichen "Springer'-Erz- und Konzentrategeschäft abzugeben.

Die erste "APT'-Phase zielt laut Vereinbarung auf 4.000 Tonnen Jahreskapazität. In den ersten fünf Jahren können bis zu 75% des Einsatzvolumens für "Springer' vorgesehen werden, 25% für EQ-Konzentrat. Nach dem fünften Jahr soll Blue Moon ein proportionales Vorzugsrecht auf 90% der Kapazität erhalten, EQ auf 10%. Zudem ist eine Abnahme von bis zu 100% des "Springer'-Konzentrats vorgesehen, soweit die Anlage die Menge verarbeiten kann.

EQ Resources bringt mehr als Erz mit!

Der Partner produziert bereits Wolfram in Australien und Spanien, soll Konzentrat liefern und arbeitet an Sortiertests für die "Springer'-Mühle. Damit könnte die "APT'-Anlage schon vor einer vollständigen "Springer'-Auslastung Zugang zu zusätzlichem Einsatzmaterial erhalten.

Der Warrant-Effekt!

Die Eigenkapitalzeichnung ist ein sichtbares Bewertungssignal. Elmet soll 3,5 Mio. Blue Moon-Einheiten zu 10,00 CAD erwerben - laut Meldung ein Aufschlag von 31,8% auf den Schlusskurs vom 11. September. Jede Einheit enthält zusätzlich einen Warrant mit einem Ausübungspreis von 10,80 CAD und drei Jahren Laufzeit. Erst oberhalb von 10,80 CAD wächst die Wahrscheinlichkeit einer Ausübung. Dann entstünde zwar weitere Verwässerung, Blue Moon würden bei vollständiger Ausübung aber zugleich rund 37,8 Mio. CAD zufließen.

Daneben soll Blue Moon Metals (WKN: A413T9) Warrants erhalten, mit denen "TEG'-Aktien zu einem aggregierten Ausübungspreis von 25 Mio. USD erworben werden können. Das ist eine potenzielle Beteiligungsoption und kein zusätzlicher sofortiger Geldzufluss für Blue Moon.

Warum "Springer' plötzlich strategisch wird!

"Springer' verfügt bereits über einen Schacht, Untertageanlagen, eine Mühle mit nominell rund 1.200 Tonnen Tageskapazität und einen stillgelegten "APT'-Kreislauf. Nevada hat im August die relevanten Umweltgenehmigungen übertragen, die Rekultivierungssicherheit wurde gestellt und definierte Bauarbeiten an Mühle und Tailingsanlage können beginnen. Zusätzliche Wasserrechte und Land sollen den Zugang zur Union-Pacific-Bahn verbessern und eine mögliche Be- und Entladestation ermöglichen.

Das Management zielt weiterhin auf einen Neustart von Mine und Mühle im vierten Quartal 2027und auf die Wiederinbetriebnahme der "APT'-Anlage in der zweiten Jahreshälfte 2028. Gelingt dies, könnte "Springer' eine der ersten bedeutenden neuen Quellen für Wolframkonzentrat in Nordamerika und eine wichtige neue "APT'-Quelle für den US-Markt werden. In diesem Zusammenhang verweist Blue Moon verweist auf eine historische Schätzung von 10,7 Mio. Tonnen mit 0,45% WO3.

Almonty zeigt den möglichen Bewertungsweg!

Wie stark der Kapitalmarkt ein strategisch abgesichertes Wolframprojekt neu bewerten kann, zeigt Almonty Industries. Das Unternehmen sicherte sich für seine "Sangdong'-Mine in Südkorea zunächst eine 75,1 Mio. USD große Projektfinanzierung der staatseigenen KfW IPEX-Bank, verband diese mit langfristigen Abnahmeverträgen und nahm im Juli 2025 im Zuge der Nasdaq-Notierung weitere 90 Mio. USD auf. Im Juli 2026 begann Sangdong mit der Verarbeitung von Erz.

Parallel dazu stieg die Almonty-Aktie von 1,36 CAD Ende 2024 auf 12,07 CAD Ende 2025 - ein Plus von rund 788%. Zum Redaktionsstand notierte Almonty an der Nasdaq bei über 15,- USD und erreichte eine Marktkapitalisierung von über 4,5 Mrd. USD. Blue Moon Metals (WKN: A413T9) kam vor Veröffentlichung der neuen Transaktion bei 7,59 CAD und rund 104,9 Mio. ausstehenden Aktien rechnerisch auf knapp 800 Mio. CAD beziehungsweise rund 583 Mio. USD. Almonty wurde damit etwa achtmal so hoch bewertet.

Die Parallele liegt im Weg zur Risikoreduzierung: Projektfinanzierung, strategischer Abnehmer, nachgelagerte Verarbeitung und politisch erwünschte Lieferketten waren wichtige Bausteine der Almonty-Neubewertung. Genau diese Architektur erhält "Springer' durch die neue Vereinbarung erstmals in greifbarer Form.

Gallium Germanium und Kupfer erweitern die Optionen!

"Springer' steht im Mittelpunkt der aktuellen Neubewertung, ist aber nicht die einzige Rohstoffoption. Beim "Apex'-Projekt in Utah prüft Blue Moon Metals (WKN: A413T9) eine mögliche "Direct-Shipping-Ore'-Strategie für Germanium, Gallium und Kupfer. Eine selektive 100 kg-Probe ergab 0,180% Germanium, 0,0273% Gallium und 1,96% Kupfer.

Die größte eigenständige Kupferoption liegt beim "Nussir'-Projekt in Norwegen. Die Machbarkeitsstudie vom April 2026 nennt 24,98 Mio. Tonnen "nachgewiesene und wahrscheinliche'-Mineralreserven mit 0,99% Kupferäquivalent, eine geplante Verarbeitung von 6.000 Tonnen pro Tag und eine Minenlaufzeit von 13 Jahren. Auf Basis der Studienannahmen wurden ein Nachsteuer-Kapitalwert von 235 Mio. USD bei 8% Diskontsatz und eine Nachsteuer-Rendite von 19% berechnet. Blue Moon hatte im April 2026 den formalen Investitionsentscheid bekannt gegeben.

Zusätzlich verbreitern das Blue Moon Metals Inc. (WKN: A413T9)-Zink-Gold-Silber-Kupfer-Projekt in Kalifornien, das norwegische "NSG'-Kupfer-Zink-Gold-Silber-Projekt sowie die vereinbarte Übernahme von 33 Wolfram- und Antimonprojekten die Rohstoffplattform.

Die Bedingungen bleiben entscheidend!

So stark die strategische Wirkung ist, der Abschluss ist noch nicht garantiert. Für die nicht aktienbezogenen Komponenten sind unter anderem zufriedenstellende "Due Diligence', definitive Verträge, Genehmigungen der TSX Venture Exchange und weitere regulatorische Zustimmungen erforderlich. Innerhalb von 45 Tagen sollen zunächst 25 Mio. USD Eigenkapital und die erste 25 Mio. USD-Tranche der Vorfinanzierung abgeschlossen werden.

Tranche zwei bleibt leistungsabhängig. Die zweiten 25 Mio. USD der Vorfinanzierung setzen vereinbarte Bau- und Bereitschaftsmeilensteine voraus.

Die zweiten 25 Mio. USD der Vorfinanzierung setzen vereinbarte Bau- und Bereitschaftsmeilensteine voraus. Elmet kontrolliert das "APT'-Joint-Venture. Mit 70% Beteiligung und der vorgesehenen Betreiberrolle liegt die industrielle Führung nicht bei Blue Moon.

Mit 70% Beteiligung und der vorgesehenen Betreiberrolle liegt die industrielle Führung nicht bei Blue Moon. Lieferpflichten müssen erfüllt werden. Werden Mindestmengen nicht geliefert und kann der Verstoß nicht geheilt werden, könnte Blue Moons Abnahmeregelung entfallen.

Werden Mindestmengen nicht geliefert und kann der Verstoß nicht geheilt werden, könnte Blue Moons Abnahmeregelung entfallen. Ressourcen und Wirtschaftlichkeit müssen modern bestätigt werden. Genehmigungen und Finanzierung ersetzen keine aktuelle Ressourcenschätzung oder Machbarkeitsstudie für "Springer'.

Genehmigungen und Finanzierung ersetzen keine aktuelle Ressourcenschätzung oder Machbarkeitsstudie für "Springer'. Verwässerung bleibt Teil des Pakets. 3,5 Mio. neue Aktien werden bei Vollzug ausgegeben, weitere 3,5 Mio. Aktien könnten bei Ausübung der Warrants hinzukommen.

Fazit Ein möglicher Gamechanger!

Die neue Vereinbarung könnte der bislang wichtigste Meilenstein für "Springer' sein. Sie adressiert nicht nur Kapital, sondern zugleich Verarbeitung, Abnahme, Technologie, Partnerkompetenz und politische Einbindung. Besonders stark ist die Konstruktion, weil Blue Moon Metals Inc. (WKN: A413T9)-Mine und Mühle behalten soll, während ein kapitalstarker Industriepartner die "APT'-Anlage finanziert und betreibt. Gallium, Germanium und Kupfer schaffen zusätzliche Optionen, wenngleich die kurzfristige Investmentthese jedoch klar von "Springer' getragen wird.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

JS Research GmbH

Quellen und Datenstand

1. Blue Moon Metals News Release 26 32 vom 14 September 2026

2. Blue Moon Metals "Springer' Genehmigungen und Baufreigabe vom 20 August 2026

3. Blue Moon Metals Wasserrechte und Landpaket für "Springer' vom 3 September 2026

4. Blue Moon Metals Einordnung von "Springer' und APT vom 13 August 2026

5. USGS Mineral Commodity Summaries 2026 Tungsten

6. Core Consultants Wolframmarktausblick 2025 bis 2030

7. Fastmarkets Wolframmarkt 2026 vom 18 März 2026

9. S&P Global Tungsten Market Report vom 5 August 2026

10. Almonty Industries KfW Projektfinanzierung vom 7 Dezember 2020

11. Almonty Industries Nasdaq Notierung und Kapitalaufnahme vom 14 Juli 2025

12. Almonty Industries Beginn der Verarbeitung in Sangdong vom 1 Juli 2026

13. Almonty Industries Jahresergebnis 2025 vom 18 März 2026

14. Blue Moon Metals Apex Probe und DSO Planung vom 29 Juni 2026

15. Blue Moon Metals Investitionsentscheid Nussir vom 27 April 2026

16. Reuters Kursreferenz Blue Moon vom 11 September 2026

17. Almonty Industries Investorenseite mit Kurs und Marktkapitalisierung

18. Intro Bild: stock.adobe.com; Team reviewing global market

Offenlegung Interessenkonflikte und Haftungsausschluss

Werbung und Vergütung Diese Veröffentlichung ist Werbung beziehungsweise Marketingkommunikation. SRC swiss resource capital AG unterhält mit Blue Moon Metals Inc. einen entgeltlichen Vertrag über Investor-Relations- und Kommunikationsleistungen. JS Research GmbH erhält von SRC eine Vergütung für Erstellung und Verbreitung. Dieser wirtschaftliche Zusammenhang begründet einen Interessenkonflikt und kann Auswahl, Gewichtung und Tonalität beeinflussen.

Verantwortung und Beteiligungen Verantwortlicher Autor ist Jörg Schulte, JS Research GmbH. JS Research GmbH ist der BaFin gemäß § 86 WpHG angezeigt. Blue Moon hat den Beitrag vor Veröffentlichung weder fachlich noch redaktionell geprüft oder freigegeben. Nach den zum Redaktionsschluss halten Jörg Schulte, JS Research und deren Beschäftigte keine Aktien, Optionen, Warrants, Derivate oder Shortpositionen in Blue Moon. SRC beziehungsweise einbezogene oder verbundene Personen können Blue-Moon-Aktien halten, die aggregierte Netto-Long-Position liegt wenn unter 0,5% des ausgegebenen Aktienkapitals. Dort bestehen nach den vorliegenden Angaben keine Optionen, Warrants, sonstigen Derivate oder Shortpositionen. Weitere Transaktionen können erfolgen.

Keine Anlageberatung und hohe Risiken Der Beitrag ist keine unabhängige Finanzanalyse, persönliche Anlage-, Finanz-, Rechts- oder Steuerberatung, kein Prospekt und weder Angebot noch Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten. Er berücksichtigt keine persönlichen Anlageziele oder Risikotragfähigkeit. Aktien von Explorations- und Entwicklungsunternehmen sind hochspekulativ, volatil und teilweise illiquide. Finanzierung, Verwässerung, Geologie, Metallurgie, Genehmigungen, Bau, Kosten, Zeitpläne, Rohstoffpreise, Lieferketten, Partner und regulatorische Eingriffe können die Entwicklung wesentlich beeinträchtigen. Ein Totalverlust ist möglich.

Transaktion Märkte und technische Angaben Die beschriebenen Transaktionen sind zum Redaktionsschluss nicht vollzogen. Sie stehen unter Bedingungen, darunter Due Diligence, definitive Verträge, TSXV- und weitere regulatorische Genehmigungen sowie vereinbarte Meilensteine. Die 25 Mio.-USD-Reserve ist eine mögliche zusätzliche Bereitstellung und kein sicherer Mittelzufluss. Die staatliche Investition richtet sich nach der Unternehmensmeldung an Elmet, nicht direkt an Blue Moon. Für "Springer' bestehen keine aktuelle verifizierte Mineralressource, Mineralreserve oder aktuelle Machbarkeitsstudie nach NI 43-101. Die historische Schätzung von 10,7 Mio. Tonnen mit 0,45% WO3 darf nicht als aktuelle Ressource, Reserve oder Nachweis wirtschaftlicher Gewinnbarkeit verwendet werden. Die APT-Grafik verbindet ausgewählte veröffentlichte Referenzwerte unterschiedlicher Zeitpunkte; sie ist keine lückenlose Preisreihe, kein handelbarer Index und keine Prognose.

Vergleichsunternehmen und weitere Projekte Der Vergleich mit Almonty dient ausschließlich der Einordnung eines möglichen Entwicklungs- und Bewertungswegs. Unterschiede bei Ressourcen, Reserven, Studien, Produktion, Finanzierung, Kapitalstruktur, Projekten und Börsenliquidität sind erheblich. Aus Kursentwicklung oder Marktkapitalisierung von Almonty folgt kein Kursziel für Blue Moon. Die Apex-Angaben beruhen auf einer selektiven 100 kg-Probe, die nicht für Durchschnittsgehalt, Kontinuität oder Größe der Mineralisierung repräsentativ sein muss. Die Nussir-Werte sind Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie und hängen unter anderem von Preis-, Kosten-, Finanzierungs-, Bau- und Genehmigungsannahmen ab.

Zukunftsgerichtete Aussagen Begriffe wie plant, soll, erwartet, beabsichtigt, könnte, würde, Ziel, Potenzial oder Gamechanger kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen und redaktionelle Einschätzungen. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen. Dies betrifft insbesondere Vollzug, Finanzierung, Verwässerung, Warrants, Joint Venture, Abnahme, Liefermengen, APT-Auslastung, Bohrungen, Ressourcen, Genehmigungen, Bau, Produktion, Kosten, Metallpreise, Apex, Nussir und Zeitpläne. Der Zeichnungspreis von 10,00 CAD und der Warrant-Ausübungspreis von 10,80 CAD sind keine Kursziele, Kursuntergrenzen oder Garantien.

Quellen Haftung und regulatorische Orientierung Die Informationen wurden aus als verlässlich erachteten Quellen zusammengestellt, können aber unvollständig, fehlerhaft oder überholt sein. Originalmitteilungen und aktuelle Emittentenfilings auf SEDAR+ und EDGAR haben Vorrang. Eine laufende Aktualisierungspflicht besteht nicht. Soweit gesetzlich zulässig, ist die Haftung von Autor, JS Research und SRC ausgeschlossen; zwingende Haftung, insbesondere bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit sowie Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, bleibt unberührt. Die Veröffentlichung orientiert sich insbesondere an Art. 20 MAR, der Delegierten Verordnung EU 2016/958, BCSC Staff Notice 51-703 und der Terminologie von NI 43-101. Daraus folgt keine behördliche Billigung oder Zusicherung vollständiger Rechtskonformität im Einzelfall.

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