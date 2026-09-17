Infineon verkauft einen Teil seines Speicherchip-Geschäfts für 1,12 Milliarden US-Dollar. Der Deal bringt Geld in die Kasse - doch für die Aktie ist die entscheidende Hürde noch nicht gefallen. Infineon sorgt mit einem Milliardenverkauf für Aufmerksamkeit: Der Münchner Halbleiterkonzern trennt sich von Teilen seines Spezial-Speichergeschäfts und verkauft die Aktivitäten rund um NOR-Flash- und F-RAM-Produkte an den taiwanischen Konzern Winbond Electronics. Der Kaufpreis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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