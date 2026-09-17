Die Aktie des französischen Geschäfts- und Kampfflugzeugherstellers Dassault Aviation liegt trotz eines starken operativen Geschäfts mehr als 20 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Der Kursrückgang spiegelt vor allem die Abkühlung europäischer Verteidigungswerte wider, während der Rafale-Hersteller weiterhin von einem außergewöhnlich hohen Auftragsbestand profitiert. Wir verraten, warum der Titel insgesamt klar kaufenswert ist. Milliardenaufträge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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