Die AXA-Aktie ging nach einer längeren Seitwärtsbewegung ab Juni in einen Aufwärtstrend über. Über mehrere Jahre betrachtet befindet sich die Aktie ebenfalls in einem positiven Trend. Am Donnerstag notiert sie aktuell bei rund 44,50 €. Der französische Versicherungskonzern hat nun seine neue Wachstums-Strategie für die kommenden Jahre vorgestellt. Hier stellt sich die Frage: Wie wirkt sich die neue Strategie auf die Aktie aus? Neue Wachstumsstrategie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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