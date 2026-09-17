Die Stahlbranche konnte zuletzt wieder etwas zulegen. Die österreichische Voestalpine-Aktie entwickelte sich dabei im Vergleich zu vielen deutschen Stahlwerten deutlich besser. Nach dem starken Kursanstieg bis auf etwa 49 € im Februar bewegte sich die Aktie zuletzt seitwärts in einer breiteren Handelsspanne zwischen 40 und 49 €. Am Donnerstag notiert sie aktuell bei etwa 46 €. Hier stellt sich die Frage: Besitzt die Aktie noch weiteres Potenzial? ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de