Bilfinger hat heute eine ordentliche Hiobsbotschaft geliefert. Der Industriedienstleister senkt seine Jahresziele, und der Markt reagiert gnadenlos. Zeitweise brach die Aktie um mehr als 25 Prozent ein und markierte bei 55,60 € das tiefste Niveau seit April 2025. Zuletzt lag das Minus noch bei 23 Prozent. Erholung? Fehlanzeige. Das Kernproblem ist simpel: Das zweite Halbjahr läuft miserabel. Kunden verschieben Investitionsentscheidungen, insbesondere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de