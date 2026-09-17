Bilfinger kappt seine Jahresziele für 2026 deutlich und kündigt einen Abbau von bis zu 1.500 Stellen an. Grund ist die schwache Nachfrage im Zuge des andauernden Nahost-Konflikts. Die Aktie bricht regelrecht ein. Bei Bilfinger herrscht Alarmstimmung. Der Industriedienstleister hat am Abend überraschend seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr gesenkt und gleichzeitig einen umfangreichen Stellenabbau angekündigt. Bis zu 1.500 Arbeitsplätze sollen weltweit wegfallen. Anleger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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