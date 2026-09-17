EQS-News: hep global GmbH
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hep global stellt Management neu auf
Mit der langfristig vorbereiteten Nachfolgeregelung setzt hep global auf Kontinuität in der Unternehmensführung und eine klare Verteilung der Managementverantwortung. Martin Vogt ist seit Anfang 2024 im hep global-Konzern tätig und verantwortete zuletzt als Chief Project Officer die globale Projektentwicklung. In dieser Funktion war er maßgeblich in die strategische und operative Weiterentwicklung des Projektgeschäfts eingebunden.
Christian Hamann wird sich künftig als CFO auf die finanzielle Steuerung des Unternehmens konzentrieren. Komplettiert wird das Management durch Georg von Eichendorff Strachwitz, der seit 2021 als Chief Operating Officer (COO) tätig ist.
"Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen unserer Mitarbeitenden, Kunden und Partner in den vergangenen 17 Jahren", sagt Christian Hamann. "Als internationaler Entwickler von Solarenergieprojekten haben wir seit unserer Gründung einen wichtigen Beitrag zur Energiewende geleistet. Mit Martin Vogt übernimmt eine Führungspersönlichkeit, die unser Unternehmen, unsere Märkte und unsere strategischen Prioritäten sehr gut kennt. Gleichzeitig bleibe ich hep global als CFO eng verbunden und werde mich auf die finanzielle Steuerung des Unternehmens konzentrieren. Damit schaffen wir klare Verantwortlichkeiten und zugleich Kontinuität in der Unternehmensführung."
"Ich danke unseren Gründern, Christian Hamann und Thorsten Eitle, sowie den weiteren Gesellschaftern für ihr Vertrauen und ihren außergewöhnlichen Beitrag zum Aufbau und zur erfolgreichen Etablierung unseres Unternehmens", sagt Martin Vogt. "hep global verfügt über langjährige Erfahrung in der internationalen Entwicklung von Solarenergieprojekten und über eine etablierte Plattform in unseren Kernmärkten. In den vergangenen Jahren haben wir unsere Organisations- und Kostenstrukturen konsequent an die veränderten Marktbedingungen angepasst. Damit haben wir die Grundlagen für die nächste Entwicklungsphase geschaffen. Unser Fokus bleibt klar: Wir wollen unsere Position als verlässlicher Partner für die Entwicklung von Solar- und Batteriespeicherprojekten weiter stärken. Dabei setzen wir auf Kontinuität in unserer Strategie und im Management, Fokus auf die europäischen Kernmärkte und gezielte neue Wachstumsinitiativen."
17.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|hep global GmbH
|Römerstraße 3
|74363 Güglingen
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)7135 93446 - 0
|E-Mail:
|info@hep.global
|Internet:
|www.hep.global
|ISIN:
|DE000A3H3XXX, DE000A351XXX
|WKN:
|A3H3JV, A35148
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900A7MBLXHDAP1T77
|EQS News ID:
|2400910
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2400910 17.09.2026 CET/CEST