Mitteilung der hep global GmbH: hep global stellt Management neu auf Der hep global-Konzern stellt das Management für die nächste Entwicklungsphase neu auf: Martin Vogt (44) übernimmt mit sofortiger Wirkung die Position des Chief Executive Officer (CEO). Er folgt damit auf Unternehmensgründer Christian Hamann (55), der die CEO-Funktion nach knapp 17 Jahren auf eigenen Wunsch übergibt und dem Management als Chief Financial Officer (CFO) erhalten bleibt. Die Verantwortung für das Finanzressort hatte Hamann bereits im Mai 2026 übernommen. Mit der langfristig vorbereiteten Nachfolgeregelung setzt hep global auf Kontinuität in der Unternehmensführung und eine klare Verteilung der Managementverantwortung. Martin Vogt ist seit Anfang 2024 im hep global-Konzern tätig und verantwortete zuletzt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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