Die SMA Solar Technology AG hat am Donnerstag offiziell und feierlich ihre neue, so genannte Gigawatt Factory am Hauptsitz im hessischen Niestetal eröffnet. Bei voller Auslastung erreicht das Werk eine jährliche Produktionskapazität von mehr als 60 Gigawatt, teilte das Unternehmen mit. Die neue Fabrik sei SMAs Antwort auf den steigenden Bedarf an verlässlicher und resilienter Energieinfrastruktur. Diese sei erforderlich, um mehr Erneuerbare im System zu integrieren, die Stromnetze zu stabilisieren und eine sichere Energieversorgung zu gewährleisten. Das Investitionsvolumen für die Fabrik beziffert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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