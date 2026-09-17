Viel spricht dafür, dass gerade Privathaushalte versuchen werden, sich noch vor Jahresende die aktuellen EEG-Förderbedingungen zu sichern. Mit der Novelle will das Bundeswirtschaftsministerium die Photovoltaik-Einspeisevergütung streichen. Die zeitlich begrenzte Übergangslösung für kleine Photovoltaik-Anlagen scheint dabei weniger attraktiv. Darauf regiert Eon. Der Energiekonzern kündigte am Donnerstag ein "Solar-Komplettpaket mit Einspeisebonus" an, das er ab dem kommenden Jahr privaten Haushalten anbieten will. Das Komplettangebot bei neuen Photovoltaik-Anlagen und Batteriespeichern von Eon ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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