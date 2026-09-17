RWE hat gestern erneut knapp +3% zugelegt und bleibt damit einer der stärkeren Werte im DAX. Nach Börsenschluss kam dann noch eine neue Meldung dazu: Der Konzern stockt seine Beteiligung am Netzbetreiber Amprion weiter auf. Gleichzeitig bleiben Analysten ziemlich positiv und sehen teilweise noch deutlich höhere Kurse. RWE greift bei Amprion noch einmal zu RWE hat weitere 3% an M31 übernommen, der Beteiligungsgesellschaft hinter dem Übertragungsnetzbetreiber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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