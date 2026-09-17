Nach der Übernahme von Sky Deutschland spart die RTL Group nun beim Personal: Bis Ende 2027 sollen rund 500 Stellen abgebaut werden - der Großteil bereits im laufenden Jahr 2026. Der Schritt soll jährliche Synergien von 250 Millionen Euro ermöglichen und RTL unabhängiger vom schwächelnden TV-Werbemarkt machen.Die Aktie der RTL Group notiert am Donnerstagnachmittag bei 32,275 Euro und verbucht damit ein Plus von 0,62 Prozent gegenüber dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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