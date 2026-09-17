LTM, der Partner für geschäftliche Kreativität der weltweit größten Unternehmen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen von Avasant, einem führenden Managementberatungsunternehmen, mit dem Digital Masters Award 2026 in der Kategorie "Innovator" ausgezeichnet wurde. Die Auszeichnung würdigt das Engagement von LTM für Innovation und Exzellenz sowie die Fähigkeit des Unternehmens, durch sein Portfolio an KI-gestützten Lösungen transformative Geschäftsergebnisse für seine Kunden zu erzielen.

Die Auszeichnung wurde im Rahmen der Digital-Masters-Awards-Zeremonie auf der Partner Connect 2026 in Los Angeles überreicht. LTM gehörte zu den 18 Dienstleistern, die aus einem Feld von über 76 globalen Technologiedienstleistern in die engere Auswahl gekommen waren und von Avasant für die diesjährigen Digital Masters Awards bewertet wurden. Diese Auszeichnung spiegelt die starke Führungsrolle von LTM, seine Fachkompetenz und seinen kontinuierlichen Beitrag zur Schaffung außergewöhnlichen Mehrwerts für Kunden weltweit wider.

"Diese Auszeichnung spiegelt unseren Fokus wider, Kunden dabei zu unterstützen, KI zu nutzen, um die Transformation zu beschleunigen, messbaren geschäftlichen Mehrwert zu schaffen und in einer sich rasch entwickelnden digitalen Landschaft die Nase vorn zu behalten. Wir fühlen uns geehrt, diese Auszeichnung von Avasant zu erhalten, und werden uns auch weiterhin dafür einsetzen, Innovationen voranzutreiben, die unseren Kunden bedeutende Ergebnisse liefern", sagte Venu Lambu, CEO und Geschäftsführer von LTM.

Kevin S. Parikh, Global CEO und Vorsitzender von Avasant, gratuliert den 2026 ausgezeichneten Dienstleistern: "Herzlichen Glückwunsch an die Preisträger der 'Digital Masters Awards 2026'. Die diesjährigen Preisträger verkörpern die Vision, Innovation und Umsetzungsstärke, die erforderlich sind, um Unternehmen dabei zu helfen, sich in einer zunehmend dynamischen Geschäftslandschaft zurechtzufinden. Durch den Einsatz neuer Technologien, die Bereitschaft zur Transformation und die Erzielung messbarer Geschäftsergebnisse haben sich diese Dienstleister als vertrauenswürdige Partner für Unternehmen auf der ganzen Welt profiliert. Es ist uns eine Ehre, ihre Leistungen zu würdigen, und wir freuen uns darauf, den weiteren Einfluss zu sehen, den sie auf die Zukunft der digitalen Transformation ausüben werden."

Swapnil Bhatnagar, Partner und Forschungsleiter bei Avasant, übermittelt den diesjährigen Gewinnern seine besten Wünsche: "Wir gratulieren den diesjährigen 'Digital Masters' zu dieser wohlverdienten Anerkennung und freuen uns auf ihre anhaltende Führungsrolle, während sie Unternehmen dabei unterstützen, neue Wertquellen zu erschließen, den Wandel zu beschleunigen und in einer 'AI-first'-Welt erfolgreich zu sein."

Informationen zu LTM

LTM ein Unternehmen der Larsen Toubro Group ist ein KI-orientiertes, weltweit tätiges Technologie-Dienstleistungsunternehmen und der Business-Creativity-Partner der weltweit größten Unternehmen. Wir verbinden menschliche Erkenntnisse mit intelligenten Systemen, um unseren Kunden dabei zu helfen, an der Schnittstelle von Technologie und Fachkompetenz größeren Mehrwert zu schaffen. Unsere Kompetenzen umfassen integrierte Betriebsabläufe, Transformation und Business-KI und ermöglichen so neue Arbeitsweisen, neue Produktivitätsparadigmen und neue Wege zur Wertschöpfung. Gemeinsam mit über 87.000 Mitarbeitern in 40 Ländern und unserem globalen Partnernetzwerk übernimmt LTM die Verantwortung für die Ergebnisse seiner Kunden und hilft ihnen dabei, den Markt nicht nur zu übertreffen, sondern ihn zu "Outcreate". Erfahren Sie mehr unter LTM.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260915360229/de/

Contacts:

Medienkontakt:Shambhavi Revandkar Globale Medienbeziehungen shambhavi.revandkar@ltm.com