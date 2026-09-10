Stärkt Software-Lieferketten, indem Unternehmen dabei unterstützt werden, die Erkennung von Schwachstellen in skalierbare Behebungsmaßnahmen umzuwandeln

LTM, der "Business-Creativity"-Partner der weltweit größten Unternehmen, gab heute bekannt, dass es gemeinsam mit IBM und Red Hat an Lightwell an Lightwell gearbeitet hat, um Unternehmen dabei zu helfen, die Open-Source-Software-Lieferkette durch KI-gestützte Schwachstellenbehebung zu schützen.

Da KI die Aufdeckung von Software-Sicherheitslücken beschleunigt, müssen Unternehmen über rein auf die Erkennung ausgerichtete Ansätze hinausgehen und Behebungsstrategien im Unternehmensmaßstab einführen, die eine schnelle Risikominderung ermöglichen, ohne geschäftskritische Anwendungen zu beeinträchtigen.

Der Ansatz von Lightwell, validierte Korrekturen für Produktionsumgebungen bereitzustellen, steht im Einklang mit dem Ziel von LTM, Kunden beim Aufbau sicherer, widerstandsfähiger und betrieblich effizienter Software-Lieferketten zu unterstützen. Durch die Kombination von KI-gestützten Behebungsfunktionen mit Validierung auf Unternehmensniveau und Unterstützung bei der Bereitstellung zielt Lightwell darauf ab, Unternehmen dabei zu helfen, Sicherheitsherausforderungen in zunehmend komplexen Open-Source-Ökosystemen zu bewältigen.

Aufbauend auf seinem langjährigen Status als IBM Platinum Partner wird LTM Unternehmen dabei unterstützen, die KI-gestützte Erkennung von Schwachstellen in messbare Behebungsergebnisse umzuwandeln, indem es Lightwell für Open-Source-Software-Abhängigkeiten einsetzt. LTM plant, ein umfassendes Dienstleistungsportfolio anzubieten, das Behebungsstrategien, Abhängigkeitsanalysen, risikobasierte Priorisierung, das Management von Behebungsprogrammen, DevSecOps-Integration, Tests und Validierung sowie Unterstützung bei der groß angelegten Bereitstellung umfasst.

"Da KI die Softwareentwicklung und die Erkennung von Schwachstellen beschleunigt, benötigen Unternehmen einen schnelleren und skalierbareren Ansatz für die Behebung. Lightwell stellt einen bedeutenden Fortschritt bei der Sicherung der Open-Source-Software-Lieferkette dar, indem es KI-gesteuerte Behebung und vertrauenswürdige Softwarewartung in Unternehmen einführt. Durch unsere Zusammenarbeit mit IBM wird LTM Unternehmen dabei unterstützen, ihre Cyber-Resilienz in großem Maßstab zu stärken", sagte Chandan Pani, Chief Information Security Officer bei LTM.

Unternehmen aller Branchen setzen zunehmend auf Open-Source-Software als Grundlage für digitale Innovationen, wodurch die effektive Behebung von Sicherheitslücken zu einer entscheidenden Komponente der Cybersicherheit und der betrieblichen Resilienz wird. Dank seiner Expertise in den Bereichen Anwendungsmodernisierung, Cloud, Cybersicherheit und DevSecOps ist LTM bestens aufgestellt, um Unternehmen dabei zu unterstützen, Strategien zur Behebung von Sicherheitslücken in ihre Softwareentwicklung und Sicherheitsabläufe zu integrieren.

"Die Bewältigung der heutigen Herausforderungen in der Software-Lieferkette erfordert eine gemeinsame Abwehr", sagte Sandip Patel, Geschäftsführer von IBM Indien und Südasien. "Da KI die Erkennung von Schwachstellen beschleunigt, gewinnt die Zusammenarbeit innerhalb des gesamten Ökosystems zunehmend an Bedeutung. Die Einbringung der technischen und Transformationskompetenz von LTM in Lightwell kann Unternehmen dabei helfen, Risiken zu mindern und widerstandsfähigere Software-Lieferketten aufzubauen."

"Die KI-gestützte Erkennung hat die Anforderungen an Geschwindigkeit und die Bereitstellung von Patches weit über die Möglichkeiten eines einzelnen Anbieters hinausgetrieben. Eine Herausforderung dieser Größenordnung erfordert ein Experten-Ökosystem, das durch Partner wie LTM geprägt ist und über die speziellen Fähigkeiten und Erfahrungen verfügt, um eine Sicherheitslücke nicht nur zu erkennen, sondern den Kunden von Lightwell durch die ergänzenden Dienste von LTM dabei zu helfen, die Bereitstellung der Lightwell-Abhilfemaßnahmen in der Kundenumgebung schnell zu beschleunigen und so einen Zero-Day-Exploit oder Produktionsausfälle zu verhindern", sagte Ryan King, Vice President, AI and Infrastructure Partners, bei Red Hat.

LTM und IBM haben es sich zur Aufgabe gemacht, Kunden dabei zu unterstützen, Open-Source-Innovationen zu beschleunigen und gleichzeitig den operativen Aufwand für das Management von Sicherheitslücken in komplexen Open-Source-Umgebungen zu reduzieren, damit Unternehmen in einer zunehmend KI-gesteuerten Welt selbstbewusst innovativ sein können.

Über LTM

LTM ein Unternehmen der Larsen Toubro Group ist ein KI-orientiertes, weltweit tätiges Technologie-Dienstleistungsunternehmen und der "Business-Creativity"-Partner der weltweit größten Unternehmen. Wir verbinden menschliche Erkenntnisse mit intelligenten Systemen, um Kunden dabei zu unterstützen, an der Schnittstelle von Technologie und Fachwissen einen höheren Mehrwert zu schaffen. Unsere Kompetenzen umfassen integrierte Betriebsabläufe, Transformation und Business-KI und ermöglichen so neue Arbeitsweisen, neue Produktivitätsparadigmen und neue Wege zur Wertschöpfung. Gemeinsam mit über 87.000 Mitarbeitern in 40 Ländern und unserem globalen Partnernetzwerk übernimmt LTM die Verantwortung für die Ergebnisse seiner Kunden und hilft ihnen dabei, den Markt nicht nur zu übertreffen, sondern ihn neu zu gestalten. Erfahren Sie mehr unter LTM.com.

Über IBM

IBM ist ein führender Anbieter von globalen Hybrid-Cloud- und KI-Lösungen sowie von Beratungskompetenz. Wir helfen Kunden in mehr als 175 Ländern dabei, Erkenntnisse aus ihren Daten zu gewinnen, Geschäftsprozesse zu optimieren, Kosten zu senken und sich Wettbewerbsvorteile in ihren Branchen zu sichern. Tausende von Behörden und Unternehmen in kritischen Infrastrukturbereichen wie Finanzdienstleistungen, Telekommunikation und Gesundheitswesen vertrauen auf die Hybrid-Cloud-Plattform von IBM und Red Hat OpenShift, um ihre digitale Transformation schnell, effizient und sicher voranzutreiben. Die bahnbrechenden Innovationen von IBM in den Bereichen KI, Quantencomputing, branchenspezifische Cloud-Lösungen und Beratung bieten unseren Kunden offene und flexible Optionen. All dies wird durch das langjährige Bekenntnis von IBM zu Vertrauen, Transparenz, Verantwortung, Inklusion und Service untermauert. Weitere Informationen finden Sie unter www.ibm.com.

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