Unterstützt Unternehmen dabei, KI mit mehr Kontrolle, Transparenz und Nachvollziehbarkeit einzusetzen und zu skalieren

LTM, der Partner für Business Creativity der weltweit größten Unternehmen, hat heute BlueVerse OneToken vorgestellt. Dies ist ein Tool für das Routing von Workloads und die Governance mit "Harnessing Capabilities", die KI-Anfragen im Unternehmen automatisch an das richtige Modell zu den niedrigsten Kosten weiterleitet.

Wenn Unternehmen häufig agentenbasierte Workflows nutzen, werden Anfragen oft an teure "Frontier"-Modelle weitergeleitet, selbst wenn kostengünstigere Optionen das gewünschte Ergebnis liefern könnten. BlueVerse OneToken verwaltet die Modellauswahl für verschiedene Workloads darunter Code, Sprache, Service, Forschung und Agenten und ordnet jeder Aufgabe das am besten geeignete Modell zu, basierend auf den Qualitäts-, Sicherheits- und Leistungsanforderungen des Kunden.

Kunden können BlueVerse OneToken in ihrer bestehenden KI-Umgebung einsetzen und verfügen so über ein einziges Abonnement für die KI-Nutzung. Damit können sie KI über ihre bestehenden Cloud-Anbieter mithilfe von OneToken-Plug-ins nutzen, die für AWS, Google Cloud und Microsoft Azure verfügbar sind. LTM verwaltet mithilfe proprietärer Nutzungsfunktionen jede beliebige Kombination aus innovativen, gängigen, kleinen Sprach- und Open-Source-Modellen. Das Ergebnis sind kontrollierte Token-Ausgaben, messbare Einsparungen und eine kontinuierliche Optimierung.

BlueVerse OneToken führt zudem rollenbasierte Nutzungsstrukturen für Bereiche wie Marketing, Produktentwicklung und Kundenservice ein. So können Teams KI bedarfsgerecht einsetzen, Nutzungsmuster nachverfolgen und die Nutzung anhand von Branchenstandards bewerten.

Das sind die Vorteile für Unternehmen:

Die Rendite von Token-Investitionen maximieren durch den Abgleich von Workloads mit den am besten passenden Modellen

durch den Abgleich von Workloads mit den am besten passenden Modellen Eine auf das Unternehmen zugeschnittene Qualität gewährleisten, indem die Leistung der KI mit ihren eigenen historischen Ergebnissen verglichen wird

indem die Leistung der KI mit ihren eigenen historischen Ergebnissen verglichen wird Transparenz und Verantwortlichkeit verbessern durch nachvollziehbare Aufzeichnungen

durch nachvollziehbare Aufzeichnungen Governance in genetische Workflows einbetten durch die Genehmigung von Anfragen und die Anwendung von Unternehmensrichtlinien vor der Weiterleitung

durch die Genehmigung von Anfragen und die Anwendung von Unternehmensrichtlinien vor der Weiterleitung Arbeiten innerhalb von bestehenden KI-Umgebungen unter Beibehaltung von geschäftlichen Verpflichtungen

"Wir haben das vergangene Jahr damit verbracht, KI-Stacks für unsere Kunden aufzubauen von der Entwicklung agentenbasierter Produkte bis hin zum Betrieb der zugrunde liegenden Modelle. BlueVerse OneToken ist der nächste Schritt. Unsere Kunden können KI über ein einziges Abonnement nutzen, und wir übernehmen die Verantwortung dafür, dass jedes Token sein volles Potenzial ausschöpft. Es reicht nicht mehr aus, Unternehmen bei der Einführung von KI zu unterstützen. Sie brauchen einen Partner, der den KI-Einsatz kontinuierlich koordiniert und die Nutzung über Modelle, Workloads und Umgebungen hinweg optimiert", sagte Venu Lambu, CEO and Managing Director, LTM.

BlueVerse OneToken steht nun weltweit den Kunden von LTM zur Verfügung. Den Auftakt bildet ein zeitlich begrenzte Programm zur Einführung, das darauf abzielt, aktuelle Benchmarks beim Gebrauch zu ermitteln und messbare Optimierungsmöglichkeiten aufzuzeigen.

Wenn Sie mehr über BlueVerse OneToken erfahren möchten, klicken Sie hier

Informationen zu LTM

LTM ein Unternehmen der Larsen Toubro-Gruppe ist ein weltweit tätiger, auf KI ausgerichteter Technologiedienstleister und der Partner für "Business Creativity" der weltweit größten Unternehmen. Wir verbinden menschliche Erkenntnisse mit intelligenten Systemen, um unseren Kunden dabei zu helfen, an der Schnittstelle von Technologie und Fachwissen einen höheren Mehrwert zu schaffen. Unsere Kompetenzen umfassen integrierte Betriebsabläufe, Transformation und Business-KI und ermöglichen so neue Arbeitsweisen, neue Produktivitätsparadigmen und neue Wege zur Wertschöpfung. Gemeinsam mit über 87.000 Mitarbeitern in 40 Ländern und unserem globalen Partnernetzwerk übernimmt LTM die Verantwortung für die Ergebnisse seiner Kunden und hilft ihnen dabei, im Markt nicht nur zu übertreffen, sondern neu zu gestalten ("Outcreate"). Erfahren Sie mehr unter: LTM.com.

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