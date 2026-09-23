LTM, der Business Creativity-Partner für die größten Unternehmen der Welt, hat heute BlueVerse SovereignSphere Models vorgestellt. Damit werden Unternehmen in die Lage versetzt, firmeneigenes Wissen in KI-Fähigkeiten umzuwandeln, die ihren geschäftlichen Kontext verstehen und innerhalb ihrer Governance-Rahmenbedingungen agieren.

Mit den BlueVerse SovereignSphere-Modellen können Unternehmen Herausforderungen bei der Einführung von KI meistern, indem sie die Infrastrukturkosten senken, die Governance vereinfachen und die Abhängigkeit von generischen KI-Modellen verringern. Sie helfen Unternehmen dabei, KI-Lösungen zu entwickeln, die ihr Geschäft, ihre Sprache, ihre Arbeitsabläufe, ihre Richtlinien und ihr Fachwissen verstehen. Unternehmen behalten das Eigentum an ihren Modellen und ihrem geistigen Eigentum und profitieren gleichzeitig von einer besser vorhersehbaren KI-Wirtschaftlichkeit sowie einer geringeren Abhängigkeit von tokenintensiven Architekturen.

Das Portfolio beinhaltet:

Sales und Marketing Pro Bietet Fachwissen auf CRM-Architektenebene in den Bereichen Lösungsentwurf, Codegenerierung, Fehlerbehebung und Ursachenanalyse und trägt so dazu bei, die Bereitstellung von Lösungen zu beschleunigen und deren Qualität zu verbessern.

Bietet Fachwissen auf CRM-Architektenebene in den Bereichen Lösungsentwurf, Codegenerierung, Fehlerbehebung und Ursachenanalyse und trägt so dazu bei, die Bereitstellung von Lösungen zu beschleunigen und deren Qualität zu verbessern. Contract Pro Unterstützt die Vertragsauslegung, die Analyse von Vertragsklauseln, die Nachverfolgung von Verpflichtungen und die Überprüfung der Einhaltung von Vorschriften und trägt so dazu bei, die Compliance zu stärken und rechtliche sowie betriebliche Risiken zu verringern.

Unterstützt die Vertragsauslegung, die Analyse von Vertragsklauseln, die Nachverfolgung von Verpflichtungen und die Überprüfung der Einhaltung von Vorschriften und trägt so dazu bei, die Compliance zu stärken und rechtliche sowie betriebliche Risiken zu verringern. FinCast Bietet kontextbezogene Finanzanalysen und intelligente Beantwortung von Fragen und ermöglicht so einen schnelleren Zugriff auf Erkenntnisse sowie eine fundiertere Entscheidungsfindung in allen Finanzbereichen des Unternehmens.

"Da KI immer gängiger wird, werden Wettbewerbsvorteile zunehmend aus dem Wissen, der Fachkompetenz und den Entscheidungsrahmen resultieren, die Unternehmen in ihre KI-Systeme integrieren. BlueVerse SovereignSphere Models unterstützt Unternehmen dabei, ihr einzigartiges Wissen in firmeneigene KI-Fähigkeiten umzuwandeln, die mehr Genauigkeit, eine strengere Governance und nachhaltigen geschäftlichen Mehrwert bieten," sagte Krishnan Iyer, Chief Growth Officer, LTM.

Die BlueVerse SovereignSphere-Modelle helfen Unternehmen dabei, über die bloße Einführung von KI hinauszugehen, indem sie die Genauigkeit verbessern, Halluzinationen reduzieren und ein unternehmensspezifisches Modelltraining ermöglichen. Sie versetzen Unternehmen in die Lage, KI-Fähigkeiten aufzubauen, die genau auf ihr Geschäft zugeschnitten sind, und schaffen so eine nachhaltige Grundlage für Differenzierung und Wachstum.

Wenn Sie mehr über LTM BlueVerse SovereignSphere Models erfahren möchten, dann klicken Sie hier.

Informationen zu LTM

LTM ein Unternehmen der Larsen Toubro-Gruppe ist ein weltweit tätiger, auf KI ausgerichteter Technologiedienstleister und der Partner für Business Creativity der weltweit größten Unternehmen. Wir verbinden menschliche Erkenntnisse mit intelligenten Systemen, um unseren Kunden dabei zu helfen, an der Schnittstelle von Technologie und Fachkompetenz einen höheren Mehrwert zu schaffen. Unsere Kompetenzen umfassen integrierte Betriebsabläufe, Transformation und Business-KI und ermöglichen so neue Arbeitsweisen, neue Produktivitätsparadigmen und neue Wege zur Wertschöpfung. Gemeinsam mit über 87.000 Mitarbeitern in 40 Ländern und unserem globalen Partnernetzwerk übernimmt LTM die Verantwortung für die Ergebnisse seiner Kunden und hilft ihnen dabei, den Markt nicht nur zu übertreffen, sondern ihn neu zu gestalten. Erfahren Sie mehr unter: LTM.com.

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