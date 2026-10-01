LTM, der "Business Creativity"-Partner der weltweit größten Unternehmen, gab heute bekannt, dass seine Kunden PHINIA und Carrier bei den ISG Paragon Awards North America 2026 ausgezeichnet wurden. LTM erhielt eine Auszeichnung in der Kategorie Excellence für seine Zusammenarbeit mit PHINIA und in der Kategorie Transformation für seine Zusammenarbeit mit Carrier.

Die ISG Paragon Awards würdigen Partnerschaften zwischen Unternehmen und Anbietern, die Technologie, Innovation und neue Betriebsmodelle nutzen, um messbare geschäftliche Ergebnisse zu erzielen. Die Auszeichnungen unterstreichen die Fähigkeit von LTM, globale Unternehmen durch Branchenexpertise, technologische Innovation und hervorragende Umsetzung dabei zu unterstützen, ihre Transformation zu beschleunigen.

Carrier:

Nach umfangreichen M&A-Aktivitäten strebte Carrier, ein weltweit führender Anbieter intelligenter Klima- und Energielösungen, danach, eine fragmentierte Technologielandschaft, isolierte Betriebsfunktionen sowie eingeschränkte Transparenz hinsichtlich der Anwendungsverantwortung und -kosten in seinem Bestand von über 2.000 Anwendungen zu bewältigen.

LTM arbeitete eng mit Carrier zusammen, um den Aufbau einer unternehmensweiten Funktion für die Gesamtbetriebskosten (TCO) von Anwendungen und die Rationalisierung des Anwendungsportfolios (APR) auf Basis von SAP LeanIX voranzutreiben. Durch die Integration von Daten aus ServiceNow, Apptio Cloudability, Beschaffungs- und Betriebssystemen entwickelte das gemeinsame Team ein standardisiertes Kostenmodell, Dashboards zur Unterstützung der Entscheidungsfindung auf Führungsebene sowie ein skalierbares Rahmenwerk zur Rationalisierung. Diese Initiative erhöhte die finanzielle Transparenz, stärkte die Portfoliosteuerung und verbesserte die strategische Entscheidungsfindung im gesamten Unternehmen.

PHINIA:

LTM unterstützte PHINIA, einen weltweit führenden Automobil- und Industriehersteller, bei der Transformation seines IT-Betriebs durch Observability, Automatisierung, KI-gestützten Support und die Modernisierung der Infrastruktur.

Durch die Implementierung von LogicMonitor-Observability, einem bereichsübergreifend geschulten Command Center, CMDB-Optimierung, FinOps-Praktiken und Initiativen zur Anwendungsmodernisierung konnte das Unternehmen die Zeiten zur Behebung von Vorfällen verkürzen, die Servicestabilität verbessern, die Bereitstellung der Infrastruktur beschleunigen und die Betriebskosten senken. Ein hervorragendes Beispiel dafür, wie LTM mehr Transparenz und Kontrolle über die gesamte Technologielandschaft von PHINIA ermöglichte, um operative Exzellenz in großem Maßstab voranzutreiben.

"Diese Auszeichnungen spiegeln die Stärke unserer engen Kundenpartnerschaften und unser gemeinsames Engagement für die Transformation wider. Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit PHINIA und Carrier durch technologiegetriebene Innovation und operative Exzellenz messbare Geschäftsergebnisse zu erzielen", sagte Gururaj Deshpande, Chief Delivery Officer bei LTM.

Informationen zu LTM

LTM ein Unternehmen der Larsen Toubro Group ist ein KI-orientiertes globales Technologie-Dienstleistungsunternehmen und der "Business-Creativity"-Partner der weltweit größten Unternehmen. Wir vereinen menschliche Erkenntnisse und intelligente Systeme, um Kunden dabei zu unterstützen, an der Schnittstelle von Technologie und Fachwissen einen höheren Mehrwert zu schaffen. Unsere Kompetenzen umfassen integrierte Betriebsabläufe, Transformation und Business-KI und ermöglichen so neue Arbeitsweisen, neue Produktivitätsparadigmen und neue Wege zur Wertschöpfung. Gemeinsam mit über 87.000 Mitarbeitern in 40 Ländern und unserem globalen Partnernetzwerk übernimmt LTM die Verantwortung für die Ergebnisse seiner Kunden und hilft ihnen dabei, den Markt nicht nur zu übertreffen, sondern ihn neu zu gestalten. Erfahren Sie mehr unter LTM.com.

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