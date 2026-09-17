Moskau/Vevey - Der Schweizer Lebensmittelkonzern Nestlé verliert die Kontrolle über einen Teil seines Russland-Geschäfts. Präsident Wladimir Putin hat zwei Nestlé-Gesellschaften unter eine vorübergehende russische Verwaltung gestellt. Dies geht aus einem am Donnerstag veröffentlichten russischen Präsidialdekret hervor. Betroffen sind Nestlé Russia und Nestlé Kuban. Die von Nestlé-Gesellschaften in der Schweiz und Deutschland gehaltenen Anteile werden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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