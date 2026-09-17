Eldorado wird einen IQM Spark an seinem Hauptsitz in Campinas betreiben und auf das cloudbasierte 54-Qubit-System von IQM zugreifen. Damit verbindet das Institut eigene Hardware vor Ort mit größeren Quantencomputing-Kapazitäten aus der Cloud.

So können Innovation und Wachstum mit dem Ausbau der Quantenkompetenz Schritt halten.

Es ist der erste Quantencomputer, den ein privates Forschungsinstitut in Brasilien erwirbt. Forschende, Ingenieurteams, Universitäten und Industriepartner können dann die Forschung vorantreiben und vor Ort eigene Kompetenzen aufbauen.

IQM und Eldorado wollen die Einführung von Quantentechnologien in Brasilien und Südamerika beschleunigen. Dazu entwickeln sie Fachwissen am Standort und öffnen das System für Eldorados Netzwerk aus Universitäten, Start-ups und Industriepartnern.

IQM Quantum Computers (Nasdaq: IQMX), ein weltweit führender Anbieter von supraleitenden Quantencomputern, hat heute den Abschluss eines Kaufvertrags mit dem Forschungsinstitut Eldorado bekannt gegeben. Im Rahmen der Vereinbarung wird IQM seinen ersten Quantencomputer in Südamerika installieren und damit erstmals in der Region aktiv sein.

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IQM to deliver its first quantum computer in South America to Brazil's Eldorado Research Institute

Der Quantencomputer IQM Spark wird im ersten Quartal 2027 am Hauptsitz von Eldorado in Campinas, rund 100 km nordwestlich von São Paulo, installiert. Forschende, technische Fachkräfte, Universitäten und Industriepartner erhalten damit direkten Zugang zu Quantencomputern.

Die Vereinbarung umfasst auch den Fernzugriff auf das cloudbasierte 54-Qubit-System von IQM in Europa. Brasilianische Teams können so Anwendungen auf eigener Hardware entwickeln und bei Bedarf auf größere Quanten-Workloads umsteigen.

"Brasilien verfügt über die Fachkräfte, die Forschungsbasis und den Ehrgeiz, ein echtes Quantenökosystem aufzubauen. Was bislang fehlt, ist der direkte Zugang zu echten Quantencomputern. Mit einem eigenen System können brasilianische Forschende, technische Fachkräfte und Industriepartner schon heute praktische Erfahrungen mit Quantencomputern sammeln, statt noch Jahre auf den Anschluss warten zu müssen", so Jan Goetz, CEO und Mitbegründer von IQM Quantum Computers. "Dies ist unser erster Schritt nach Südamerika, und wir verfolgen dabei denselben Ansatz wie in allen anderen Regionen: Wir arbeiten mit einem Partner zusammen, der auf eine eigene Infrastruktur setzt und deren Nutzung selbst mitgestalten will."

"Quantencomputing hat das Potenzial, grundlegend zu verändern, wie wir einige der komplexesten technologischen und industriellen Herausforderungen angehen. Mit dieser Infrastruktur bei Eldorado und dem Zugang zu leistungsfähigeren Quantencomputing-Ressourcen investieren wir nicht nur in Technologie, sondern auch in Menschen, Wissen und ein Ökosystem, das Brasilien darauf vorbereitet, an der Zukunft des Quantencomputings teilzuhaben", berichtet José Bertuzzo, Superintendent bei Eldorado.

Der Hauptsitz von Eldorado in Campinas liegt direkt neben dem Campus der Unicamp in Brasiliens größtem Technologiecluster. Das System ist damit unmittelbar an ein Netzwerk aus Universitäten, Start-ups und Industriepartnern angebunden, unter anderem aus der Automobil-, Energie-, Öl- und Gas-, Fintech-, Agrar- und Gesundheitsbranche.

Mit dem Quantencomputer können Eldorado und seine Partner Quantenalgorithmen erforschen, Erfahrungen mit Quantenhardware und -software sammeln und hybride Architekturen untersuchen, die Hochleistungsrechnen, Quantencomputing und künstliche Intelligenz miteinander verbinden. Die Installation ist Teil der Strategie von Eldorado, sich verstärkt mit neuen Technologien zu befassen und Kompetenzen für die nächste Generation des Computing zu entwickeln.

Die Vereinbarung fällt in eine Phase kontinuierlicher Expansion bei IQM. Im August meldete das Unternehmen einen Auftragsbestand von 102 Millionen Euro. Weltweit hatte IQM 26 Full-Stack-Systeme verkauft und 17 ausgeliefert, darunter sein erstes System in den USA.

Über IQM Quantum Computers

IQM Quantum Computers (Nasdaq: IQMX) ist ein weltweit führender Anbieter von supraleitenden Quantencomputern und stellt Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Universitäten, Hochleistungsrechenzentren und nationalen Laboren weltweit Full-Stack-Quantensysteme sowie Zugang zu einer Cloud-Plattform bereit. Die offene, modulare Architektur von IQM ermöglicht es Kunden, Quantensysteme zu besitzen, zu betreiben und direkt in ihre eigene Infrastruktur zu integrieren. So können sie dauerhafte technische Ressourcen aufbauen, anstatt sich ausschließlich auf den Fernzugriff zu verlassen. IQM wurde 2018 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Espoo, Finnland, und unterhält wichtige Niederlassungen in München, Deutschland. Das Unternehmen hat bis dato mehr Quantensysteme als alle anderen Hersteller verkauft, beschäftigt über 450 Mitarbeiter und ist in Europa, Asien und Nordamerika tätig. IQM ist das erste börsennotierte europäische Quantenunternehmen an der Nasdaq.

Über das Forschungsinstitut Eldorado

Als führende Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationseinrichtung Brasiliens verfügt Eldorado über mehr als 27 Jahre Erfahrung in der Entwicklung innovativer Lösungen für nationale und internationale Unternehmen aus den Bereichen Informations- und Kommunikationstechnologie, Automobilindustrie, Agrarwirtschaft, Energie, Öl und Gas, Fintech sowie Gesundheitswesen.

Eldorado ist in Campinas, Manaus, Porto Alegre und Brasília vertreten, verfügt über erstklassige Labore und spielt eine führende Rolle bei Open Innovation sowie bei der Nutzung von Finanzierungsinstrumenten und Förderprogrammen für Forschungs- und Entwicklungsprojekte. Das Institut vereint Fachleute mit Expertise in Mikroelektronik, der Entwicklung von Hardware- und Softwarelösungen, Prüfung und Zertifizierung sowie technologischer Aus- und Weiterbildung. Eldorado investiert umfassend in die Weiterentwicklung seines Wissens und seiner Teams, um seinen Kunden überzeugende Ergebnisse zu liefern.

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