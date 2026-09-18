Gallium - Das Metall hinter dem KI-Boom

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Während KI-Rechenzentren immer größer und deutlich leistungsintensiver werden, gewinnt die Technologie zur Steuerung und Umwandlung dieser Energie zunehmend an Bedeutung.

Dieser Artikel wird im Namen der Atlantico Energy Metals Corp. (CSE: ATLA | FSE: 1CJ1 | WKN: A42CRT) veröffentlicht.



Willkommen zurück, liebe Leserinnen und Leser,

der Boom der künstlichen Intelligenz wird normalerweise als Wettlauf um Chips beschrieben.

GPUs.

Gigantische Rechenzentren.

Cloud Computing.

Hunderte Milliarden Dollar fließen in die Infrastruktur, die benötigt wird, um immer leistungsfähigere KI-Modelle zu trainieren und zu betreiben.

Doch unterhalb dieser technologischen Revolution findet ein weiterer Wettlauf statt, über den deutlich weniger gesprochen wird.

Strom.

KI benötigt enorme Mengen an Elektrizität.

Diese Energie muss immer dichter gepackte Racks voller Hochleistungsrechner erreichen.

Sie muss möglichst effizient umgewandelt werden.

Wärme muss kontrolliert werden.

Elektrische Verluste müssen minimiert werden.

Und während KI-Rechenzentren immer größer und deutlich leistungsintensiver werden, gewinnt die Technologie zur Steuerung und Umwandlung dieser Energie zunehmend an Bedeutung.

Damit kommen wir zu einem Metall, über das die meisten Anleger bislang kaum etwas wissen.

Gallium.

Gallium wird in modernen Verbindungshalbleitern eingesetzt, die unter anderem in Hochleistungselektronik, Telekommunikation, Radar, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Leistungselektronik Verwendung finden.

Und es gibt ein gewaltiges Problem.

China stand 2025 für rund 99% der weltweiten Primärproduktion von niedrigreinem Gallium.

Diese Kombination - KI, Halbleiter, Verteidigung und eine außergewöhnlich konzentrierte Lieferkette - ist genau der Grund, warum Gallium wesentlich mehr Aufmerksamkeit verdient.

DER NÄCHSTE ENGPASS DER KI IST NICHT NUR RECHENLEISTUNG

Die KI-Revolution verändert rasant, wie ein Rechenzentrum aufgebaut sein muss.

Traditionelle Rechenzentren wurden nicht für die außergewöhnliche Rechendichte konzipiert, die bei der nächsten Generation von KI-Infrastruktur erwartet wird.

Jede neue Generation des Accelerated Computing verlangt mehr.

Mehr GPUs.

Mehr Netzwerktechnik.

Mehr Kühlung.

Mehr Strom.

Und letztendlich effizientere Möglichkeiten, diese Energie vom Stromnetz bis zu den Prozessoren zu transportieren, die die eigentliche Rechenarbeit leisten.

NVIDIA beschreibt die traditionelle Stromverteilung inzwischen ausdrücklich als eine Herausforderung für die nächste Generation von KI-Fabriken.

Das Unternehmen entwickelt eine 800-Volt-Gleichstromarchitektur, die Umwandlungsstufen reduzieren, Verteilungsverluste senken und erheblich höhere Rechendichten ermöglichen soll.

NVIDIA zufolge bewegt sich zukünftige KI-Infrastruktur in Richtung Megawatt-Racks, während die 800-VDC-Architektur dazu beitragen soll, Energie effizienter vom Stromnetz in Richtung der Beschleuniger zu transportieren.

Überlegen Sie, was das bedeutet.

Beim Wettlauf um KI-Infrastruktur geht es längst nicht mehr nur darum, schnellere GPUs zu produzieren.



Die elektrische Infrastruktur rund um diese GPUs ist selbst Teil des technologischen Wettlaufs geworden.

Und damit rücken moderne Leistungshalbleiter immer stärker in den Fokus.

WARUM GALLIUM WICHTIG IST

Seit Jahrzehnten bildet Silizium die Grundlage der Halbleiterindustrie.

Das wird sich nicht plötzlich ändern.

Doch bestimmte Hochleistungsanwendungen können von Verbindungshalbleitern mit anderen Materialeigenschaften profitieren.

Zwei der wichtigsten sind:

Galliumarsenid - GaAs.

Und:

Galliumnitrid - GaN.

Galliumarsenid ist unter anderem für Hochfrequenzelektronik, Kommunikation und optoelektronische Anwendungen von Bedeutung.

Galliumnitrid spielt eine wichtige Rolle bei Hochfrequenz- und Leistungselektronik, wo Effizienz, Schaltgeschwindigkeit, Baugröße und Wärmemanagement entscheidend sein können.

Nach Angaben des U.S. Geological Survey werden rund 79% des in den Vereinigten Staaten verbrauchten Galliums für GaAs-, GaN- und GaP-Wafer verwendet.

Damit befindet sich Gallium bemerkenswert nahe am technologischen Herzen der modernen Wirtschaft.

Und während sich die Welt in Richtung immer leistungsintensiverer Recheninfrastruktur bewegt, gewinnt effiziente Leistungselektronik weiter an Bedeutung.

KI IST NUR EIN TEIL DER STORY

Hier wird die Gallium-These deutlich größer.

Künstliche Intelligenz mag derzeit die neueste Wachstumsstory sein.

Doch Gallium war bereits lange vor dem aktuellen KI-Boom strategisch wichtig.

Galliumverbindungen kommen unter anderem in folgenden Bereichen zum Einsatz:

5G-Telekommunikation.

Satellitenkommunikation.

Radar.

Luft- und Raumfahrt.

Moderne Verteidigungssysteme.

Hochfrequenzelektronik.

Stromumwandlung.

Optoelektronik.

Und zunehmend anspruchsvoller Rechenzentrumsinfrastruktur.

Allein diese Anwendungen würden Gallium bereits interessant machen.

Doch sie stellen nur die eine Hälfte der Geschichte dar.

Die andere Hälfte ist die Versorgung.

CHINA: 99%

Das ist die Zahl, die Anleger verstehen müssen.

Nach Angaben des U.S. Geological Survey entfielen 2025 rund 99% der weltweiten Primärproduktion von niedrigreinem Gallium auf China.

Nicht 50%.

Nicht 70%.

Nicht einmal 90%.

Rund 99%.

Es gibt nur sehr wenige strategisch wichtige Rohstofflieferketten mit einer derart extremen Konzentration der Primärproduktion.

Und die geopolitischen Folgen sind bereits sichtbar.

China führte im August 2023 Exportkontrollen für Gallium ein.

Im Dezember 2024 verbot China Galliumexporte in die Vereinigten Staaten.

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