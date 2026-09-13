99% China. Jetzt kommt Atlantico

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Es gibt ein kritisches Metall, mit dem sich die meisten Anleger vermutlich noch nie ernsthaft beschäftigt haben.

Dieser Artikel wird im Namen der Atlantico Energy Metals Corp. (CSE: ATLA | FSE: 1CJ1 | WKN: A42CRT) veröffentlicht.

Willkommen zurück, liebe Leserinnen und Leser.

Es ist nicht Lithium.

Es ist nicht Kupfer.

Es ist nicht Uran.

Und es gehört nicht einmal zu den Seltenen Erden, über die wir zuletzt so ausführlich gesprochen haben.

Es geht um Gallium.

Und sobald man versteht, wofür Gallium benötigt wird - und vor allem, wer die weltweite Versorgung kontrolliert - werden die jüngsten Ergebnisse von Atlantico Energy Metals deutlich interessanter.

Gallium steckt hinter einigen der fortschrittlichsten Technologien unserer Zeit.

Halbleiter.

Radar.

Satellitenkommunikation.

5G-Netzwerke.

Hochleistungselektronik.

Verteidigungssysteme.

Und zunehmend auch hocheffiziente Leistungselektronik für die gewaltigen Rechenzentren, die derzeit für künstliche Intelligenz gebaut werden.

Doch die globale Gallium-Lieferkette besitzt eine außergewöhnliche Schwachstelle.

Nach Angaben des U.S. Geological Survey entfielen 2025 rund 99% der weltweiten Primärproduktion von niedrigreinem Gallium auf China.

Lassen Sie diese Zahl einen Moment wirken.

99%.

Investoren sprechen seit Jahren über Chinas Dominanz bei Seltenen Erden.

Bei der Primärproduktion von Gallium ist die Konzentration sogar noch extremer.

Und nun meldet Atlantico Energy Metals Gallium in allen 114 untersuchten Follow-up-Oberflächenproben seines Novo-Cruzeiro-Projekts im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais.

Plötzlich ist dies nicht mehr ausschließlich eine Geschichte über Seltene Erden.

Es entwickelt sich zu einer wesentlich breiteren Geschichte über strategische Rohstoffe.

WAS GENAU IST GALLIUM?

Gallium ist ungewöhnlich.

Normalerweise gibt es keine klassischen "Gallium-Minen", wie wir sie von Gold, Kupfer oder Lithium kennen.

Gallium wird typischerweise als Nebenprodukt bei der Verarbeitung anderer Rohstoffe gewonnen, insbesondere aus Bauxit und Zinkerzen.

Die von den Endverbrauchern benötigten Mengen können vergleichsweise klein sein.

Doch die Anwendungen sind enorm wichtig.

Besonders interessant wird Gallium, wenn es zu modernen Halbleitermaterialien wie Galliumarsenid (GaAs) und Galliumnitrid (GaN) verarbeitet wird.

Silizium bleibt das Fundament der Halbleiterindustrie.

Doch galliumbasierte Verbindungshalbleiter können bei bestimmten Hochleistungsanwendungen entscheidende Vorteile bieten.

Galliumarsenid findet beispielsweise Verwendung in integrierten Schaltungen und optoelektronischen Komponenten.

Galliumnitrid wiederum gewinnt insbesondere in der Leistungselektronik und bei Hochfrequenzanwendungen an Bedeutung.

Damit befindet sich Gallium unmittelbar im Zentrum einiger der am schnellsten wachsenden und strategisch wichtigsten Industrien der Welt.

Es handelt sich nicht einfach um ein Metall, das benötigt wird, um mehr Infrastruktur zu bauen.

Es ist ein Metall, das dazu beitragen kann, diese Infrastruktur leistungsfähiger, schneller und effizienter zu machen.

KI LIEFERT EINEN WEITEREN GRUND, GALLIUM ZU BEOBACHTEN

Genau hier wird die Geschichte besonders aktuell.

Künstliche Intelligenz erzeugt einen beispiellosen Bedarf an Recheninfrastruktur.

Hunderte Milliarden Dollar werden weltweit in Rechenzentren, GPUs, Netzwerktechnik und Strominfrastruktur investiert.

Und eine der größten Herausforderungen für KI-Rechenzentren ist Energie.

Wie effizient lässt sich Strom umwandeln?

Wie viel Wärme entsteht?

Wie viel Energie geht verloren?

Wie viel Rechenleistung lässt sich innerhalb einer bestimmten elektrischen Infrastruktur unterbringen?

Galliumnitrid-Leistungselektronik kann bei hocheffizienten Stromversorgungssystemen eine wichtige Rolle spielen.

Damit befindet sich Gallium nun auch am Anfang einer weiteren gewaltigen technologischen Investitionswelle.

Dasselbe Metall, das bereits für Radar, Kommunikation und Verteidigung wichtig ist, erhält dadurch zusätzliches Exposure zum globalen Ausbau der KI-Infrastruktur.

UND DANN IST DA NOCH DIE NATIONALE SICHERHEIT

Gallium ist nicht nur ein Technologiemetall.

Es ist inzwischen auch ein geopolitisches Metall.

China führte 2023 Exportkontrollen für Gallium ein und verschärfte die Beschränkungen anschließend weiter - einschließlich eines Verbots von Galliumexporten in die Vereinigten Staaten im Dezember 2024.

Laut dem U.S. Geological Survey wurde dieses Verbot im November 2025 für ein Jahr ausgesetzt.

Allein diese Entwicklung zeigt Anlegern, wie strategisch bedeutend dieses Metall inzwischen geworden ist.

Gallium ist wichtig genug, um als Instrument der Handelspolitik eingesetzt zu werden.

Und die westlichen Regierungen haben reagiert.

Das US-Energieministerium stellte 2026 Fördermittel für Projekte bereit, die darauf abzielen, die heimische Primärgewinnung von Gallium wieder aufzubauen - etwas, das in den Vereinigten Staaten seit Jahrzehnten nicht mehr kommerziell betrieben wurde.

Das ist keine Geschichte über einen obskuren Nischenrohstoff mehr.

Es geht um Versorgungssicherheit.

99% VERÄNDERN DIE GESAMTE RECHNUNG

Rohstoffmärkte besitzen normalerweise Alternativen.

Wenn eine Kupfermine ausfällt, kann Kupfer aus einer anderen Region kommen.

Wenn eine Goldregion politische Probleme bekommt, gibt es Minen in Dutzenden anderen Ländern.

Bei Gallium sieht die Situation anders aus.

Wenn rund 99% der Primärproduktion eines Rohstoffs aus einem einzigen Land stammen, wird die Diversifizierung der Versorgung bereits aus strategischen Gründen wertvoll.

Die entscheidende Frage lautet deshalb:

Wo könnte zukünftiges Gallium außerhalb Chinas herkommen?

Die Vereinigten Staaten suchen.

Kanada sucht.

Australien sucht.

Andere Länder untersuchen Möglichkeiten, Gallium aus bestehenden industriellen Materialströmen zurückzugewinnen.

Und nun gibt es eine weitere Region, die Anleger beobachten sollten.

Brasilien.

ATLANTICO HAT DER STORY JETZT GALLIUM HINZUGEFÜGT

Atlanticos Novo-Cruzeiro-Projekt war bereits aufgrund seines Potenzials für Seltene Erden interessant.

Das Unternehmen hatte zuvor insbesondere magnetische Seltene Erden wie Neodym und Praseodym hervorgehoben - Elemente, die für leistungsstarke Permanentmagnete benötigt werden.

Jetzt kommt ein weiteres strategisch wichtiges Element hinzu.

Gallium wurde in allen 114 Follow-up-Proben nachgewiesen.

Der höchste berechnete Galliumoxid-Wert erreichte:

96,8 g/t Ga2O3.

Die zehn höchsten berechneten Ergebnisse lagen zwischen:

88,7 und 96,8 g/t Ga2O3.

Der Durchschnitt aller 114 Proben lag bei:

72,2 g/t Ga2O3.

Und der Median erreichte:

74,6 g/t Ga2O3.

Bei einem frühen Oberflächenprobenprogramm fällt damit nicht nur der höchste Einzelwert auf.

Viel interessanter ist die Beständigkeit.

114 Proben.

Gallium in allen 114.

Das beweist keine wirtschaftliche Galliumlagerstätte.

Es beweist keine metallurgische Gewinnbarkeit.

Und es beweist schon gar nicht, dass hier eines Tages eine Mine entstehen wird.

Aber es liefert Atlantico etwas, das das Unternehmen zuvor nicht hatte:

eine großflächige Gallium-Explorationsstory, die weitere Untersuchungen rechtfertigt.

UND DIE STORY DER SELTENEN ERDEN IST NICHT VERSCHWUNDEN

Genau das könnte der interessanteste Punkt sein.

Gallium ersetzt die Rare-Earth-Story nicht.

Es kommt zusätzlich dazu.

Auch Seltene Erden wurden in allen 114 Proben nachgewiesen.

Der höchste Wert erreichte 2.806,7 ppm TREO.

18 Proben lagen bei mehr als 500 ppm TREO.

Drei lagen sogar über 1.000 ppm TREO.

Und auch der Anteil der magnetischen Seltenen Erden blieb bedeutend.

MREO machten in 96 der 114 Proben mindestens 15% des TREO-Gehalts aus.

Eine Probe lieferte 349,1 ppm MREO, darunter 339,3 ppm kombinierte Neodym-Praseodym-Oxide.

Atlantico untersucht damit mittlerweile ein System, das zwei Rohstoffgruppen enthält, die unmittelbar mit Chinas Dominanz bei kritischen Rohstoffen verbunden sind:

Magnetische Seltene Erden.

Und Gallium.

Diese Kombination verändert die Geschichte erheblich.

BRASILIEN KÖNNTE EINE WICHTIGE ROLLE SPIELEN

Wir haben bereits ausführlich darüber gesprochen, warum Brasilien für die globalen Lieferketten kritischer Rohstoffe immer wichtiger wird.

Sigma Lithium hat gezeigt, welches Potenzial Minas Gerais im Lithiumsektor besitzt.

Serra Verde hat gezeigt, dass Brasilien Projekte für Seltene Erden bis in die kommerzielle Produktion bringen kann.

Jetzt stellt sich die Frage, ob Brasiliens enorme geologische Ressourcenbasis weitere Quellen für strategische Rohstoffe hervorbringen kann, deren globale Lieferketten derzeit stark von China abhängig sind.

Novo Cruzeiro befindet sich weiterhin in einem sehr frühen Explorationsstadium.

Aber Atlantico besitzt etwas, nach dem viele Explorationsunternehmen jahrelang suchen:

einen Grund, weiterzusuchen.

Das Unternehmen hat Gallium in jeder untersuchten Follow-up-Probe.

Seltene Erden in jeder Probe.

Bedeutende Anteile magnetischer Seltener Erden.

Und ein großes Projekt in einer der wichtigsten Regionen Brasiliens für kritische Rohstoffe.

DIE ZAHLEN MÜSSEN RICHTIG EINGEORDNET WERDEN

Dabei gibt es eine wichtige Unterscheidung, die Anleger verstehen müssen.

Atlantico meldet berechnete Ga2O3-Werte, die aus den analysierten elementaren Galliumwerten abgeleitet wurden.

Das bedeutet nicht, dass Atlantico bereits gewinnbares Galliumoxid identifiziert hat.

Die Ergebnisse belegen keine metallurgische Gewinnungsrate.

Sie stellen keine Mineralressource dar.

Und viele der untersuchten Proben bestanden aus stark verwittertem beziehungsweise saprolitischem Material. Deshalb sollten die Ergebnisse weder als repräsentative Frischgesteinsgehalte noch als durchschnittliche Gehalte des gesamten Projekts interpretiert werden.

Diese Fragen können erst durch erheblich weiterführende Explorations- und metallurgische Arbeiten beantwortet werden.

Aber genau deshalb könnte die nächste Phase so interessant werden.

Atlantico versucht nicht, eine bereits bekannte Lagerstätte zu optimieren.

Das Unternehmen versucht zunächst zu verstehen, was für ein kritisches Rohstoffsystem es hier möglicherweise vor sich hat.

DAS FAZIT

Gallium könnte zu den strategisch wichtigsten Metallen gehören, über die die meisten Anleger bislang fast nichts wissen.

Es steckt in Halbleitern.

Radar.

5G.

Satelliten.

Verteidigungssystemen.

Moderner Leistungselektronik.

Und in Technologien, die für die Infrastruktur der KI-Revolution immer wichtiger werden.

Trotzdem kamen 2025 rund 99% der weltweiten Primärproduktion von niedrigreinem Gallium aus China.

Das ist eine außergewöhnliche Konzentration bei einem Metall, das in Technologien eingesetzt wird, die der Westen als strategisch unverzichtbar betrachtet.

Und genau deshalb verdienen Atlanticos jüngste Ergebnisse Aufmerksamkeit.

Nicht weil 96,8 g/t Ga2O3 beweisen würden, dass Novo Cruzeiro eines Tages eine Gallium-Mine wird.

Das tun sie nicht.

Und auch Gallium in 114 von 114 Proben beweist keine wirtschaftliche Mineralisierung.

Aber ein brasilianisches Critical-Minerals-Projekt im frühen Explorationsstadium, das bereits Potenzial für magnetische Seltene Erden zeigt, hat nun zusätzlich eine weit verbreitete Gallium-Signatur in jeder einzelnen untersuchten Follow-up-Probe geliefert.

Das gibt Atlantico einen weiteren Grund, die Exploration voranzutreiben.

Einen weiteren strategischen Rohstoff.

Und eine weitere direkte Verbindung zu einer der größten Herausforderungen für westliche Lieferketten in diesem Jahrzehnt.

China produziert nahezu das gesamte primäre Gallium der Welt.

Der Westen braucht alternative Lieferketten.

Brasilien entwickelt sich zunehmend zu einem bedeutenden Standort für kritische Rohstoffe.

Und Atlantico hat Investoren gerade einen weiteren Grund geliefert, Novo Cruzeiro sehr genau zu beobachten.

CSE: ATLA

FSE: 1CJ1

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