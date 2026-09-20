114 Proben. 114 mit Gallium.

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Atlanticos Novo-Cruzeiro-Projekt erweitert seine Critical-Minerals-Story um eines der strategisch wichtigsten Metalle der Welt

Dieser Artikel wird im Namen der Atlantico Energy Metals Corp. (CSE: ATLA | FSE: 1CJ1 | WKN: A42CRT) veröffentlicht.



Willkommen zurück, liebe Leserinnen und Leser,

114 Proben.

Gallium in jeder einzelnen davon.

Das könnte eine der interessantesten Zahlen sein, die Atlantico Energy Metals bislang von seinem Novo-Cruzeiro-Projekt in Brasilien gemeldet hat.

Nicht, weil 114 Oberflächenproben bereits eine Gallium-Lagerstätte belegen würden.

Das tun sie nicht.

Und auch nicht, weil Atlantico bereits nachgewiesen hätte, dass dieses Gallium wirtschaftlich gewonnen werden kann.

Das hat das Unternehmen nicht.

Sondern weil Atlantico etwas zu erkennen beginnt, was jedes Explorationsunternehmen sehen möchte, wenn es einen potenziell bedeutenden neuen Rohstoff untersucht:

Konsistenz.

Der höchste berechnete Galliumoxid-Wert erreichte:

96,8 g/t Ga2O3.

Die zehn höchsten berechneten Ergebnisse lagen zwischen:

88,7 und 96,8 g/t Ga2O3.

Über alle 114 Proben hinweg lag der durchschnittliche berechnete Ga2O3-Wert bei:

72,2 g/t.

Und der Median?

74,6 g/t.

Plötzlich rückt bei einem brasilianischen Projekt, das viele Anleger bislang vor allem mit Seltenen Erden verbunden haben dürften, ein weiterer kritischer Rohstoff in den Mittelpunkt.

Gallium.

Und wie wir gleich erläutern werden, handelt es sich dabei keineswegs nur um ein weiteres unbekanntes Element aus dem Periodensystem.

Gallium ist Bestandteil einiger der strategisch wichtigsten Technologielieferketten der Welt.

Doch zunächst müssen Anleger verstehen, was Atlantico tatsächlich gemeldet hat - und was als Nächstes kommen könnte.

DIE ZAHL, DIE SOFORT INS AUGE SPRINGT

Es ist verlockend, sich sofort auf das höchste Ergebnis zu konzentrieren.

96,8 g/t berechnetes Ga2O3.

Das sorgt für eine starke Schlagzeile.

Aus Explorationssicht könnte jedoch eine andere Zahl noch interessanter sein.

114 von 114.

Jede analysierte Follow-up-Probe enthielt Gallium.

Dann betrachten wir das Verhältnis zwischen Durchschnitt und Median.

Durchschnitt: 72,2 g/t berechnetes Ga2O3.

Median: 74,6 g/t.

Diese Werte liegen bemerkenswert nah beieinander.

Es handelt sich also nicht einfach um einen Datensatz, bei dem ein außergewöhnlich hoher Einzelwert den Durchschnitt nach oben zieht.

Gallium trat im gesamten Follow-up-Probenprogramm auf.

Und damit verändert sich die zentrale Explorationsfrage.

Sie lautet nicht mehr nur:

"Gibt es Gallium bei Novo Cruzeiro?"

Gallium wurde in jeder einzelnen dieser 114 Follow-up-Proben nachgewiesen.

Die größere Frage lautet jetzt:

Warum?

WOHER KOMMT DAS GALLIUM?

Genau hier könnte die nächste Phase der Novo-Cruzeiro-Story besonders interessant werden.

Atlanticos Proben wurden hauptsächlich in einem regelmäßigen Raster von 50 mal 25 Metern innerhalb eines Teils von Novo Cruzeiro entnommen, in dem das Unternehmen granitischen Saprolit mit pegmatitischen Gängen untersuchte.

Weitere Proben wurden außerhalb dieses Rasters entnommen.

Viele der Proben bestanden aus stark verwittertem oder saprolitischem Material.

Das ist wichtig.

Denn Atlantico muss nun beginnen, die geologischen Kontrollen hinter diesen Ergebnissen zu verstehen.

Ist das Gallium an bestimmte geologische Einheiten gebunden?

Ist es in bestimmten Bereichen des Verwitterungsprofils konzentriert?

Wie verändert sich die Galliumverteilung lateral?

Was passiert in der Tiefe?

Welche Minerale oder Materialien beherbergen das Gallium?

Und letztendlich:

Kann das Gallium gewonnen werden?

Diese Fragen können Oberflächenproben allein nicht beantworten.

Aber Oberflächenproben können einem Explorationsunternehmen zeigen, wo es mit weiteren Untersuchungen ansetzen sollte.

Und 114 von 114 geben Atlantico einen überzeugenden Grund, weiterzusuchen.

HIER WIRD EXPLORATION INTERESSANT

Denken wir darüber nach, wie sich eine Explorationsstory in einem frühen Stadium entwickelt.

Zuerst identifiziert man eine Anomalie.

Dann stellt man fest, ob sie sich wiederholt.

Anschließend beginnt man, ihre Verteilung zu definieren.

Dann untersucht man die geologischen Kontrollen.

Danach die Mineralogie.

Dann die Kontinuität.

Dann die Metallurgie.

Und erst nach erheblich mehr Arbeit können ernsthafte wirtschaftliche Fragen gestellt werden.

Atlantico befindet sich noch relativ am Anfang dieses Prozesses.

Bei Novo Cruzeiro gibt es keine Gallium-Mineralressource.

Es gibt keine Gallium-Reserve.

Es gibt keine Wirtschaftlichkeitsstudie, die eine Galliumproduktion belegt.

Und derzeit gibt es keinen Nachweis dafür, dass das Gallium wirtschaftlich gewonnen werden kann.

Doch etwas hat sich verändert.

Es gibt jetzt eine Gallium-Explorationsthese.

Und es gibt einen Datensatz, der Atlantico einen Grund liefert, diese weiterzuverfolgen.

UND ES WIRD NOCH INTERESSANTER

Gallium tritt nicht allein auf.

Jede einzelne der gleichen 114 Follow-up-Proben enthielt ebenfalls Seltene Erden.

114 von 114.

Der höchste TREO-Wert erreichte:

2.806,7 ppm.

Der Median lag bei:

315,5 ppm TREO.

Der Mittelwert lag bei:

382,8 ppm TREO.

18 Proben überschritten:

500 ppm TREO.

Und drei überschritten:

1.000 ppm TREO.

Dann kommen die magnetischen Seltenen Erden hinzu.

MREO machten in 96 der 114 Proben mindestens 15% des TREO-Gehalts aus.

Der höchste MREO-Wert erreichte:

349,1 ppm.

Darin enthalten waren:

339,3 ppm kombinierte Neodym-Praseodym-Oxide.

Und Neodym- und Praseodym-Oxide stellten in jeder einzelnen Probe den überwiegenden Anteil der MREO.

Das ist relevant, weil NdPr im Zentrum leistungsstarker Permanentmagnete steht, die unter anderem in Elektromotoren, Robotik, Windkraftanlagen, industrieller Automatisierung und Verteidigungsanwendungen eingesetzt werden.

Novo Cruzeiro entwickelt sich damit zu etwas Größerem als einer reinen Ein-Element-Explorationsstory.

Seltene Erden.

Magnetische Seltene Erden.

Gallium.

Und all das innerhalb eines Critical-Minerals-Projekts in einem frühen Entwicklungsstadium im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais.

POTENZIAL DARF NICHT MIT EINER LAGERSTÄTTE VERWECHSELT WERDEN

Hier gibt es eine wichtige Unterscheidung.

Die gemeldeten Ga2O3-Werte sind berechnete Werte.

Atlanticos Labor analysierte elementares Gallium.

Das Unternehmen rechnete diese elementaren Galliumwerte anschließend mithilfe eines Umrechnungsfaktors in berechnete Galliumoxid-Werte um.

Das bedeutet nicht, dass die Proben gewinnbares Galliumoxid enthalten.

Es identifiziert nicht die Mineralart, in der das Gallium vorkommt.

Es belegt keine metallurgische Gewinnbarkeit.

Und der Durchschnitt dieser 114 Proben darf nicht als repräsentativer Gehalt für das gesamte Projekt oder eine mögliche Lagerstätte interpretiert werden.

Viele der Proben waren zudem verwittert oder saprolitisch und sind weder für frisches Grundgestein noch für das gesamte Projektgebiet repräsentativ.

Genau deshalb sind die nächsten Arbeiten so wichtig.

Atlantico muss sich jetzt von:

"Gallium ist vorhanden."

hin zu:

"Wir verstehen, warum es vorhanden ist."

und schließlich zu:

"Wir verstehen, ob es gewonnen werden kann."

entwickeln.

Sollten zukünftige Explorationsarbeiten beginnen, diese Fragen positiv zu beantworten, könnte die Bedeutung dieser ersten 114 Proben im Rückblick ganz anders aussehen.

UND JETZT: WARUM GALLIUM SO WICHTIG IST

Hätte Atlantico lediglich das konsistente Auftreten eines gewöhnlichen Industriemetalls gemeldet, könnte die Geschichte hier enden.

Bei Gallium ist das anders.

Dieses Metall ist eng mit der modernen Halbleiterindustrie verbunden.

Gallium wird zur Herstellung von Verbindungshalbleitern verwendet, darunter:

Galliumarsenid - GaAs.

Galliumnitrid - GaN.

Galliumphosphid - GaP.

Nach Angaben des U.S. Geological Survey werden rund 79% des in den Vereinigten Staaten verbrauchten Galliums in Form von GaAs-, GaN- und GaP-Wafern eingesetzt.

Diese Technologien fließen in integrierte Schaltkreise, Optoelektronik und andere hochentwickelte elektronische Anwendungen ein.

Und damit befinden wir uns direkt in einigen der größten Technologietrends der Welt.

HALBLEITER

Silizium bleibt das Fundament der modernen Computertechnologie.

Gallium wird Silizium nicht ersetzen.

Das muss es auch nicht.

Verbindungshalbleiter besitzen Eigenschaften, die sie für spezialisierte Anwendungen interessant machen, bei denen andere Leistungsanforderungen als bei konventionellem Silizium bestehen.

Galliumarsenid hat wichtige Anwendungen in der Hochfrequenzelektronik und Optoelektronik.

Galliumnitrid wird in integrierten Schaltkreisen und optoelektronischen Bauelementen eingesetzt und spielt eine wichtige Rolle in Hochfrequenz- und Leistungselektronik.

Das ist relevant in einer Welt, die zunehmend abhängig ist von:

5G-Netzen.

Satellitenkommunikation.

Modernsten Radarsystemen.

Luft- und Raumfahrtsystemen.

Leistungselektronik.

Hochleistungs-Kommunikationstechnologien.

Und immer anspruchsvollerer Computerinfrastruktur.

Gallium mag für den durchschnittlichen Anleger noch relativ unbekannt sein.

Die Industrien, die es verwenden, sind es definitiv nicht.

KI MACHT DIE STROMINFRASTRUKTUR IMMER WICHTIGER

Dann kommt künstliche Intelligenz ins Spiel.

Der KI-Boom wird normalerweise als Halbleiterstory dargestellt.

NVIDIA.

GPUs.

Fortschrittliche Prozessoren.

Doch unterhalb dieser Computerrevolution befindet sich eine enorme physische Herausforderung:

Elektrizität.

KI-Rechenzentren werden zunehmend stromintensiver.

Eine höhere Rechendichte stellt größere Anforderungen an Stromverteilung, Stromumwandlung und Kühlung.

Dadurch gewinnt effiziente Leistungselektronik immer mehr an Bedeutung.

Galliumnitrid gehört zu den fortschrittlichen Halbleitertechnologien, die für Hochfrequenz- und Leistungselektronik relevant sind.

Das bedeutet nicht, dass der KI-Boom automatisch eins zu eins zu einer steigenden Gallium-Nachfrage führt.

Aber er rückt galliumbasierte Halbleitertechnologien in eine schnell wachsende Diskussion über Effizienz, Leistungsdichte und elektronische Infrastruktur der nächsten Generation.

KI mag digital erscheinen.

Die Infrastruktur dahinter ist äußerst physisch.

Und physische Infrastruktur benötigt Rohstoffe.

DANN KOMMT DIE VERTEIDIGUNG

Hier könnte Gallium strategisch noch bedeutender werden.

Der U.S. Geological Survey hat bereits darauf hingewiesen, dass GaAs- und GaN-basierte integrierte Schaltkreise aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften in zahlreichen verteidigungsbezogenen Anwendungen eingesetzt werden.

Diese Technologien können unter anderem für moderne Kommunikations- und Radarsysteme relevant sein.

Und bei bestimmten verteidigungsbezogenen Anwendungen können effektive Ersatzmaterialien begrenzt sein.

Das verändert die Art und Weise, wie Regierungen Gallium betrachten.

Es ist nicht einfach nur ein Industriemetall.

Es wird zu einer Frage der Versorgungssicherheit.

Und damit kommen wir zu der vielleicht wichtigsten Zahl der gesamten Gallium-Story.

CHINA: 99%

Nach Angaben des U.S. Geological Survey:

China stand 2025 für rund 99% der weltweiten Primärproduktion von niedrigreinem Gallium.

Lesen Sie diese Zahl noch einmal.

99%.

Nicht 60%.

Nicht 80%.

Nicht 90%.

Rund 99%.

Japan und Russland stellten laut USGS die übrigen Produzenten von primärem niedrigreinem Gallium im Jahr 2025 dar.

Und die Vereinigten Staaten?

Laut USGS wurde dort seit 1987 kein primäres niedrigreines Gallium mehr gewonnen.

Nun denken Sie daran, wofür Gallium verwendet wird.

Halbleiter.

Integrierte Schaltkreise.

Optoelektronik.

Kommunikation.

Leistungselektronik.

Verteidigungsanwendungen.

Und dann betrachten Sie, wo praktisch die gesamte Primärproduktion stattfindet.

Das strategische Problem wird offensichtlich.

DAS IST KEIN THEORETISCHES VERSORGUNGSRISIKO

China führte im August 2023 Exportkontrollen für Gallium ein.

Im Dezember 2024 verbot China Galliumexporte in die Vereinigten Staaten.

Dieses Verbot wurde ab November 2025 für ein Jahr ausgesetzt.

Und drei Jahre nach den ursprünglichen chinesischen Beschränkungen beschäftigt sich der Westen weiterhin mit den Folgen.

Reuters berichtete diese Woche, dass Gallium und Germanium die Widerstandsfähigkeit westlicher Lieferketten weiterhin auf die Probe stellen, während hohe Preise und Angebotsengpässe fortbestehen und gleichzeitig versucht wird, alternative Lieferketten aufzubauen.

Westliche Regierungen und Unternehmen reagieren mit Lagerhaltung, Recycling, Substitution und Investitionen in neue Bezugsquellen.

Doch alternative Lieferketten entstehen nicht über Nacht.

Gallium ist besonders herausfordernd, weil es üblicherweise als Nebenprodukt gewonnen wird - überwiegend bei der Verarbeitung von Bauxit und teilweise von Zink.

Eine Knappheit lässt sich also nicht unbedingt dadurch lösen, dass einfach eine klassische "Gallium-Mine" eröffnet wird.

Geologie, Verarbeitungsweg und Wirtschaftlichkeit der Gewinnung müssen zusammenpassen.

Und genau deshalb verdienen neue Galliumvorkommen eine genauere Untersuchung.

DIE WELT SUCHT AKTIV NACH ALTERNATIVEN

Nach Angaben des USGS wurden neue Galliumproduktionsprojekte unter anderem in folgenden Ländern angekündigt:

Australien.

Kanada.

Griechenland.

Kasachstan.

Und Südkorea.

Die Richtung ist eindeutig.

Diversifizierung.

Der Westen muss chinesisches Gallium nicht zwangsläufig vollständig ersetzen.

Er braucht zusätzliche Optionen.

Zusätzliche Quellen.

Zusätzliche Verarbeitungskapazitäten.

Zusätzliche Widerstandsfähigkeit in den Lieferketten.

Und damit kommen wir direkt zurück nach Brasilien.

WARUM ATLANTICO BEOBACHTET WERDEN SOLLTE

Atlantico hat nicht nachgewiesen, dass Novo Cruzeiro das westliche Galliumproblem lösen kann.

Für eine solche Aussage wäre es viel zu früh.

Was Atlantico getan hat, ist wesentlich einfacher.

Und in diesem Stadium potenziell wichtig.

Das Unternehmen entnahm 114 Follow-up-Oberflächenproben.

Gallium wurde nachgewiesen in:

114.

Der höchste berechnete Ga2O3-Wert betrug:

96,8 g/t.

Der Durchschnitt:

72,2 g/t.

Der Median:

74,6 g/t.

Und diese Proben stammen aus einem Projekt, das bereits Seltene Erden liefert - darunter strategisch wichtige magnetische Seltene Erden.

Damit hat Atlantico etwas Wertvolles.

Einen Grund, weiter zu explorieren.

Die nächsten Meilensteine könnten Anlegern wesentlich mehr verraten als diese ersten 114 Proben.

Kann Atlantico die Verteilung kartieren?

Kann das Unternehmen die geologischen Kontrollen identifizieren?

Kann es Kontinuität nachweisen?

Kann es bestimmen, worin das Gallium gebunden ist?

Können mineralogische Untersuchungen erklären, wie das Gallium vorkommt?

Und schließlich:

Kann die Metallurgie eine potenzielle Gewinnbarkeit nachweisen?

Diese Fragen könnten darüber entscheiden, ob Gallium lediglich eine interessante Explorationsanomalie bleibt - oder zu einem wesentlich bedeutenderen Bestandteil der Novo-Cruzeiro-Story wird.

DAS FAZIT

Manchmal verändert Exploration die gesamte Story eines Projekts.

Novo Cruzeiro war bereits wegen seiner Seltenen Erden interessant.

Jetzt hat Atlantico ein weiteres Element, das untersucht werden muss.

Gallium.

Und der Zeitpunkt ist kaum zu ignorieren.

China stand 2025 für rund 99% der weltweiten Primärproduktion von niedrigreinem Gallium.

Galliumbasierte Halbleiter werden in moderner Elektronik eingesetzt.

Gallium besitzt strategische Anwendungen in Kommunikation und Verteidigung.

Westliche Volkswirtschaften suchen aktiv nach stärker diversifizierten Bezugsquellen.

Versorgungsengpässe bleiben ein Thema.

Und vor diesem Hintergrund hat ein Explorationsprojekt in Brasilien in einem frühen Stadium gerade Folgendes gemeldet:

114 Proben.

114 mit Gallium.

Das macht Novo Cruzeiro nicht zu einer Gallium-Lagerstätte.

Aber es wirft eine wesentlich interessantere Frage auf:

Was genau hat Atlantico hier gefunden?

Jetzt muss das Unternehmen diese Frage beantworten.

Der Spitzenwert von 96,8 g/t sorgt für Aufmerksamkeit.

Die 114 von 114 schaffen die Explorationsthese.

Und die nächsten Schritte - Geologie, Mineralogie, Kontinuität und schließlich Metallurgie - könnten darüber entscheiden, ob diese ersten Galliumergebnisse zu einem wesentlich größeren Teil der Novo-Cruzeiro-Story werden.

Für Anleger, die den Critical-Minerals-Sektor verfolgen, macht genau das die nächste Phase so interessant.

Die Welt sucht nach neuen Galliumquellen.

Atlantico hat Gallium im gesamten Follow-up-Datensatz von 114 Proben identifiziert.

Jetzt wird sich zeigen, was das bedeutet.

CSE: ATLA

FSE: 1CJ1

Quellen

Atlantico Energy Metals Corp. - Atlantico Confirms Gallium and Rare Earths in All 114 Follow-Up Samples at Novo Cruzeiro, 11. September 2026

U.S. Geological Survey - Mineral Commodity Summaries 2026: Gallium

U.S. Geological Survey - Gallium Statistics and Information

U.S. Geological Survey - Production of Mineral Commodities and Geospatial Map of the Mineral Industries and Related Infrastructure of China

Reuters - Niche metals test West's resilience to Chinese export curbs, 18. September 2026



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