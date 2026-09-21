12 Seltene-Erden-Zielgebiete plus Gallium und Lithium: Wie viel könnte Novo Cruzeiro tatsächlich beherbergen?

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Es gibt einen Punkt in der Entwicklung einer Explorationsstory, an dem sich die entscheidende Frage verändert.

Dieser Artikel wird im Namen der Atlantico Energy Metals Corp. (CSE: ATLA | FSE: 1CJ1 | WKN: A42CRT) veröffentlicht.



Zunächst wollen Investoren lediglich wissen, ob ein Projekt überhaupt etwas Interessantes beherbergt.

Doch sobald sich genügend geologische Hinweise ansammeln, stellt sich eine ganz andere Frage:

Wie groß könnte diese Chance tatsächlich werden?

Atlantico Energy Metals könnte sich mit seinem Flaggschiffprojekt Novo Cruzeiro im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais genau diesem Wendepunkt nähern.

Die jüngste technische Auswertung des Unternehmens hat 12 Zielgebiete mit Schwerpunkt auf Seltenen Erden bei Novo Cruzeiro identifiziert.

Doch das ist erst der Anfang.

Im Westen entwickelt sich Rio Bravo zu einem Explorationsschwerpunkt, nachdem Atlantico in allen 114 Proben seines umfassenderen Folgeprogramms Gallium nachgewiesen hat.

Und im Süden befindet sich ein völlig anderes Explorationskonzept: ein Lithiumziel, das mit einer etwa fünf Kilometer langen magnetischen Struktur zusammenfällt, die sich innerhalb einer Lithium-Anomalie befindet.

All dies liegt innerhalb eines zusammenhängenden Claim-Pakets von mehr als 243 Quadratkilometern in einer der bedeutendsten Regionen Brasiliens für kritische Rohstoffe.

Novo Cruzeiro befindet sich weiterhin in einem frühen Explorationsstadium. Bislang wurden weder Mineralressourcen noch Mineralreserven definiert, und Oberflächenanomalien belegen keine wirtschaftlich abbaubare Mineralisierung.

Doch genau das macht die nächste Phase so interessant.

Atlantico (WKN: A42CRT) geht nicht mit nur einer isolierten Anomalie in diese nächste Phase.

Das Unternehmen verfügt mittlerweile über ein ganzes Portfolio an Zielgebieten, die untersucht werden können.

12 Zielgebiete verändern die Explorationsgleichung

Betrachtet man Novo Cruzeiro als Ganzes, beginnt sich ein faszinierendes Bild abzuzeichnen.

Die integrierte Auswertung des Unternehmens kombinierte geochemische Ergebnisse, geologische Erkundungskartierungen, Satellitenbilder und regionale geophysikalische Daten, um die Exploration auf dem gesamten Projekt gezielter auszurichten.

Das Ergebnis waren 12 interpretierte Zielgebiete mit Schwerpunkt auf Seltenen Erden.

Und besonders wichtig: Sie liegen nicht alle übereinander.

Die von Atlantico (WKN: A42CRT) veröffentlichte Karte zeigt Zielgebiete, die sich über einen beträchtlichen Nord-Süd-Bereich des Projekts verteilen. Gleichzeitig werden die Galliumchance bei Rio Bravo im Westen, die Magnet-Seltenerd-Muster im Osten und das Lithiumziel im Süden separat hervorgehoben. Bei den Umrissen handelt es sich um Explorationsziele - nicht um nachgewiesene Grenzen einer Mineralisierung -, doch ihre Verteilung eröffnet Atlantico zahlreiche Gebiete für weitere Untersuchungen.

Was bedeutet das aus Explorationssicht?

Atlantico (WKN: A42CRT) ist nicht zwingend darauf angewiesen, dass nur eine einzige geologische These funktioniert.

Es gibt mehrere Zielgebiete.

Mehrere Rohstoffe.

Mehrere geologische Konzepte.

Und potenziell mehrere Wege zu einer bedeutenden Entdeckung.

Genau hier beginnt Novo Cruzeiro weniger wie ein einzelnes Explorationsziel und vielmehr wie eine entstehende Explorationsstory mit Distriktpotenzial im Bereich kritischer Rohstoffe auszusehen.

Der Osten: Magnet-Seltenerdelemente

Nicht alle Seltenen Erden spielen dieselbe Rolle.

Die östlichen Zielgebiete von Novo Cruzeiro weisen jene vier Magnet-Seltenerdelemente auf, die hinter einigen der anspruchsvollsten Technologien der Welt stehen.

Die östlichen Zielgebiete werden durch Anomalien mit Neodym (Nd), Praseodym (Pr), Dysprosium (Dy) und Terbium (Tb) unterstützt.

Dabei handelt es sich keineswegs um unbedeutende Namen aus dem Periodensystem.

Nd und Pr sind grundlegende Bestandteile leistungsstarker Permanentmagnete, die unter anderem in Elektromotoren, Windkraftanlagen, Robotik und weiteren fortschrittlichen Technologien eingesetzt werden.

Dy und Tb können dazu beitragen, dass diese Magnete ihre Leistungsfähigkeit auch bei hohen Betriebstemperaturen beibehalten - eine besonders wichtige Eigenschaft für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt, der Verteidigungsindustrie und in industriellen Systemen.

Atlantico (WKN: A42CRT) verfügt bereits über Ergebnisse, die dem Unternehmen konkrete Hinweise für weitere Untersuchungen liefern.

Eine Bachsedimentprobe im Nordosten, NCZ-SS-0147, ergab:

1.427,05 ppm TREO

einschließlich:

284,40 ppm MREO.

Ein solches Bachsedimentergebnis stellt weder einen Bohrabschnitt noch einen Ressourcengehalt dar. Seine Bedeutung liegt vielmehr darin, dass es Explorationsgeologen dabei helfen kann, flussaufwärts nach einer möglichen Quelle zu suchen.

Genau diese Möglichkeit kann Atlantico nun untersuchen.

Doch möglicherweise noch interessanter ist, dass sich die Magnet-Seltenerd-Story von Novo Cruzeiro nicht auf die östlichen Zielgebiete beschränkt.

Jede einzelne der 114 Oberflächenproben aus Atlanticos Folgeprogramm enthielt sowohl Seltene Erden als auch Gallium.

Doch nicht nur deren Vorkommen ist entscheidend. Entscheidend ist auch die Zusammensetzung.

In 96 dieser 114 Proben machten Magnet-Seltenerdoxide (MREO) mindestens 15% der gesamten Seltenerdoxide (TREO) aus.

Damit stellt sich nun die entscheidende Explorationsfrage:

Woher kommt all dieses Material?

Der Westen: 114 Proben. Gallium in jeder einzelnen.

Dies könnte sich letztlich zu einem der am genauesten beobachteten Teile der Atlantico-Story entwickeln.

Atlanticos 114 Oberflächenproben aus dem Folgeprogramm lieferten Galliumwerte zwischen 16 und 72 ppm.

Das bedeutet:

114 entnommene Proben.

114 Proben mit Gallium.

100%.

Das höchste Ergebnis von 72 ppm elementarem Gallium entspricht etwa 96,8 g/t berechnetem Ga2O3.

Und besonders wichtig: Die Proben bestanden aus unterschiedlichen Materialien - darunter Böden, verwitterter Granit und Pegmatite - und stammten somit nicht lediglich aus einem einzigen isolierten Gesteinstyp.

Nun richtet sich der Blick auf Rio Bravo.

Die Auswertung des Unternehmens brachte die dort erhöhten Galliumwerte hauptsächlich mit Saprolit in Verbindung - stark verwittertem Material, das durch die Zersetzung von Granit entsteht.

Daraus ergibt sich eine entscheidende nächste Explorationsfrage:

Was befindet sich darunter?



Atlantico (WKN: A42CRT) möchte im Rahmen zukünftiger Arbeiten gezielt untersuchen, ob sich die erhöhten Galliumwerte durch das verwitterte Material hindurch bis in das darunterliegende Gestein fortsetzen - und letztlich herausfinden, welche Minerale das Gallium beherbergen.

Die Antwort kennt heute noch niemand.

Und genau deshalb verdient Rio Bravo Aufmerksamkeit.

Warum Gallium plötzlich so wichtig geworden ist

Rund um Gallium entwickelt sich gleichzeitig eine wesentlich größere Geschichte.

Es handelt sich nicht einfach nur um ein weiteres Industriemetall.

Galliumbasierte Halbleiter werden in Anwendungen eingesetzt, die von modernen Radar- und Drohnenkommunikationssystemen über Satelliten, 5G-Netzwerke, Smartphones und Computer bis hin zu hocheffizienten Stromversorgungssystemen für KI-Rechenzentren reichen.



Auch im Gesundheitswesen reicht das Einsatzspektrum weit - von galliumbasierten Halbleiterlasern bis hin zu Gallium-68, das bei bestimmten PET-Untersuchungen zur Krebsdiagnostik eingesetzt wird.

Nun muss diese technologische Bedeutung mit einer außergewöhnlichen Konzentration der Lieferkette kombiniert werden.

Nach Angaben des U.S. Geological Survey, auf die Atlantico verweist, entfielen 2025 rund 99% der weltweiten Primärproduktion von Gallium niedriger Reinheit auf China.

China hat zudem Exportkontrollen für Gallium eingeführt.

Und die strategische Überschneidung endet hier nicht.

Exportkontrollen betrafen auch Seltenerdmaterialien mit Dysprosium und Terbium - zwei jener Magnet-Seltenerdelemente, die in den Explorationsergebnissen von Novo Cruzeiro vorkommen.

Man sollte sich diese Kombination vor Augen führen:

Gallium.

Neodym.

Praseodym.

Dysprosium.

Terbium.



Atlantico (WKN: A42CRT) exploriert nach Materialien, die unmittelbar im Zentrum einiger der strategisch wichtigsten Lieferketten moderner Hochtechnologie stehen.

KI-Infrastruktur benötigt zunehmend hochentwickelte Leistungselektronik.

Verteidigungssysteme benötigen fortschrittliche Halbleitertechnologien.

Elektromotoren und Robotik benötigen Permanentmagnete.

Luft- und Raumfahrtsysteme benötigen Materialien, die unter extremen Bedingungen leistungsfähig bleiben.

Und westliche Regierungen und Hersteller achten zunehmend nicht nur darauf, ob diese Materialien verfügbar sind - sondern auch darauf, woher sie stammen.

Damit erhält Atlanticos Explorationsprogramm eine geopolitische Dimension, die längst nicht so offensichtlich war, als Novo Cruzeiro hauptsächlich durch die klassische Lithium- und Seltene-Erden-Perspektive betrachtet wurde.



Und dann ist da noch der Süden

Novo Cruzeiro verfügt über eine weitere Explorations-Wildcard.

Lithium.

Der südliche Teil des Projekts enthält eine etwa fünf Kilometer lange magnetische Struktur, die mit einer Lithium-Anomalie zusammenfällt.

Atlanticos technische Auswertung beschreibt eine magnetische Hoch-Tief-Hoch-Reaktion - ein sogenanntes "Railway-Track"-Muster -, die möglicherweise geologische Kontakte oder Alterationszonen im Zusammenhang mit einem pegmatitischen System widerspiegelt.

Eine erste Probe aus diesem Gebiet, NCZ-CR-0016, wurde als Pegmatitgang mit Biotit in rosafarbenem Saprolit beschrieben und ergab 108 ppm Lithium, 12,4 ppm Cäsium und 249 ppm Rubidium.

Das sind keine spektakulären Lithiumgehalte.



Atlantico (WKN: A42CRT) weist ausdrücklich darauf hin.

Und genau das ist wichtig, denn die Chance basiert hier nicht darauf, frühen Oberflächenwerten eine Bedeutung zuzuschreiben, die sie noch nicht haben.

Die These ist geologisch.

Es gibt eine große geophysikalische Struktur.

Es gibt anomale Geochemie.

Es wurde Pegmatit beobachtet.

Nun muss das Ziel getestet werden.

Von der Identifizierung von Anomalien zur Suche nach ihrer Quelle

Genau hier könnte die nächste Phase bei Novo Cruzeiro besonders wichtig werden.

Atlanticos technische Auswertung empfiehlt detaillierte geologische Kartierungen, Infill-Beprobungen, Untersuchungen des Ausgangsgesteins und der Verwitterung sowie geophysikalische Feldarbeiten.

Bei den Seltenen Erden wird ausdrücklich empfohlen, das gesamte Verwitterungsprofil und nicht nur das Oberflächenmaterial zu untersuchen.

Dabei handelt es sich um empfohlene nächste Schritte und nicht um ein neu genehmigtes Explorationsprogramm.

Dies stellt eine natürliche Entwicklung eines Explorationsprogramms dar.

Zuerst wird anomale Geochemie identifiziert.

Dann werden Muster erkannt.

Anschließend werden Zielgebiete priorisiert.

Und schließlich arbeitet man sich zur geologischen Quelle vor.

Atlantico (WKN: A42CRT) hat bereits einen umfangreichen Datensatz aufgebaut.

Die derzeitige Datengrundlage umfasst 231 Proben aus dem ersten Explorationsprogramm - 170 Bachsedimentproben und 61 als Gesteinsproben erfasste Proben - sowie weitere 114 Oberflächenproben aus dem Folgeprogramm.

Nun besteht die Chance darin, dieses enorme Projekt schrittweise auf jene Bereiche einzugrenzen, die zunehmend detailliertere Untersuchungen rechtfertigen.

Und mit 12 Zielgebieten mit Schwerpunkt auf Seltenen Erden sowie separaten Gallium- und Lithiumchancen hat Atlantico mehrere Möglichkeiten.

Was passiert, wenn mehr als ein Ziel erfolgreich ist?

Genau diese Frage sollten Investoren beobachten.

Nicht:

"Hat Atlantico bereits eine wirtschaftliche Lagerstätte entdeckt?"

Das Unternehmen hat bislang keine solche Lagerstätte nachgewiesen.

Novo Cruzeiro befindet sich weiterhin in einem frühen Explorationsstadium. Derzeit bestehen weder Mineralressourcen noch Mineralreserven. Oberflächenproben belegen weder Kontinuität noch Gehalt über Mächtigkeit, Tonnage, metallurgische Gewinnung oder Wirtschaftlichkeit.

Die heute wesentlich interessantere Frage lautet:

Wie viele aussichtsreiche Explorationsmöglichkeiten existieren innerhalb dieser 243 Quadratkilometer?

Allein die zwölf Zielgebiete mit Schwerpunkt auf Seltenen Erden bieten zahlreiche Möglichkeiten.

Der Osten weist die Signatur aller vier wichtigen Magnet-Seltenerdelemente auf.

Im Nordosten lieferte eine Bachsedimentprobe 1.427,05 ppm TREO.

Im Westen entwickelt sich eine Gallium-Story.

Gallium wurde in 114 von 114 Folgeproben nachgewiesen.

Rio Bravo bietet Atlantico ein definiertes Gebiet, um den Zusammenhang zwischen Gallium, Saprolit und der darunterliegenden Geologie zu untersuchen.

Und im Süden befindet sich eine etwa fünf Kilometer lange geophysikalische Struktur, die mit einer Lithium-Anomalie zusammenfällt.

Drei unterschiedliche Explorationsfronten.

Ein zusammenhängendes Projekt.

Und einige der beteiligten Rohstoffe - insbesondere Gallium und Magnet-Seltenerdelemente - befinden sich genau an der Schnittstelle von KI, Halbleitern, Elektrifizierung, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und globaler Versorgungssicherheit.

Genau das könnte die nächste Phase wesentlich bedeutender machen als die vorherige.

Die erste Phase zeigte Atlantico, dass Novo Cruzeiro interessante geochemische Signale enthält.

Die jüngsten Arbeiten haben damit begonnen, diese Signale in konkrete Zielgebiete und unterschiedliche Explorationskonzepte einzuordnen.

Die nächste Herausforderung besteht darin, ihre Quellen zu finden, ihre Kontinuität zu bestimmen, die Mineralogie zu verstehen und schließlich festzustellen, ob sich daraus wirtschaftlich bedeutende Mineralsysteme entwickeln können.

Bei Explorationsprojekten in einem frühen Stadium gibt es keine Garantien.

Doch bei Novo Cruzeiro lässt sich eine Entwicklung zunehmend schwer übersehen:

Atlantico (WKN: A42CRT) verfolgt längst nicht mehr nur ein einziges Ziel.

Das Unternehmen verfolgt zwölf Zielgebiete mit Schwerpunkt auf Seltenen Erden, eine sich entwickelnde Galliumchance im Westen und ein separates Lithiumkonzept im Süden - verteilt über mehr als 243 Quadratkilometer.

Und wenn sich auch nur eines dieser Ziele zu etwas Bedeutendem entwickelt, könnte die Novo-Cruzeiro-Story künftig völlig anders aussehen als heute.

Dieser Artikel dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Mineralexploration ist spekulativ und mit erheblichen Risiken verbunden. Anleger sollten ihre eigene Due-Diligence-Prüfung durchführen. Vergangene oder aktuelle Explorationsergebnisse garantieren nicht die Entdeckung einer wirtschaftlich abbaubaren Mineralisierung.

Quellen

Atlantico Energy Metals Corp. - Atlantico Identifies 12 Rare Earth-Led Target Areas Plus Gallium and Lithium Targets at Flagship Novo Cruzeiro, 21. September 2026

U.S. Geological Survey - Gallium Statistics and Information

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