Der Markt ist gerade aufgewacht: Atlantico Energy Metals steigt um 100

Anzeige / Werbung

Am 21. September schlossen die in Kanada notierten Aktien von Atlantico Energy Metals Corp. bei 0,16 CAD, was einem Tagesanstieg von 100% entsprach.

Dieser Artikel wird im Namen der Atlantico Energy Metals Corp. (CSE: ATLA | FSE: 1CJ1 | WKN: A42CRT) veröffentlicht.



Manchmal braucht der Markt Zeit.

Ein Unternehmen kann Daten veröffentlichen.

Es kann Zielgebiete identifizieren.

Es kann Anomalien kartieren.

Es kann nach und nach die einzelnen Teile einer Explorationsstory zusammensetzen.

Und monatelang scheint nur wenig zu passieren.

Dann plötzlich:

Ein völlig anderer Handelstag.

Am 21. September schlossen die in Kanada notierten Aktien von Atlantico Energy Metals Corp. bei 0,16 CAD, was einem Tagesanstieg von 100% entsprach.

Bei einem Small-Cap-Explorationsunternehmen sorgt eine solche Bewegung normalerweise für Aufmerksamkeit.

Doch die wichtigere Frage ist nicht, was gestern mit der Aktie passiert ist.

Sie lautet:

Was nimmt bei Novo Cruzeiro jenseits der Aktienkursbewegung Gestalt an?

Die Explorationsstory hat sich im Hintergrund kontinuierlich weiterentwickelt.



Was einst überwiegend als brasilianische Lithium- und Seltene-Erden-Explorationsstory präsentiert wurde, hat sich inzwischen zu etwas deutlich Breiterem entwickelt:

12 Zielgebiete mit Schwerpunkt auf Seltenen Erden.

Gallium in 114 von 114 Folgeproben nachgewiesen.

Vier wichtige Magnet-Seltenerdelemente.

Ein separates Lithiumziel im Süden.

Mehr als 243 Quadratkilometer zusammenhängende Claims in Brasiliens Lithium Valley.

Und all dies geschieht vor dem Hintergrund einer der größten geopolitischen Rohstoffentwicklungen der Welt:

Der Wettlauf um die Sicherung kritischer Rohstoffe außerhalb Chinas.

Das ist nicht über Nacht passiert

Die Ironie einer Kursbewegung von 100% an einem einzigen Tag in Frankfurt besteht darin, dass sich die zugrunde liegende Explorationsstory bereits seit deutlich längerer Zeit entwickelt.

Atlanticos Pressemitteilung vom 21. September hat Novo Cruzeiro nicht plötzlich erschaffen.

Sie hat die geologischen Hinweise vielmehr zu einem wesentlich klareren Gesamtbild zusammengefügt.

Die integrierte Auswertung des Unternehmens kombinierte Geochemie, geologische Erkundungskartierungen, Satellitenbilder und regionale Geophysik und identifizierte 12 Zielgebiete mit Schwerpunkt auf Seltenen Erden sowie separate Gallium- und Lithiumchancen bei Novo Cruzeiro.

Das ist wichtig.

Denn der Markt hat häufig Schwierigkeiten mit Explorationsstorys in einem frühen Stadium, wenn zu viele einzelne Puzzleteile noch unverbunden erscheinen.

Hier eine Probe.

Dort eine Anomalie.

Irgendwo anders ein weiterer Rohstoff.

Doch wenn man diese einzelnen Teile auf einer Karte zusammenführt, können Investoren plötzlich ein potenzielles Explorationskonzept erkennen.

Novo Cruzeiro verfügt inzwischen über drei große Explorationsfronten:

Osten: Magnet-Seltenerdelemente.

Westen: Gallium.

Süden: Lithium.

Und über das Projekt verteilt liegen zusätzlich diese zwölf Explorationsziele mit Schwerpunkt auf Seltenen Erden.

Das belegt noch keine Entdeckung.

Es schafft etwas anderes.

Es gibt Atlantico mehrere Chancen auf eine Entdeckung.

114 von 114 lassen sich nur schwer ignorieren

Dann ist da noch Gallium.

Atlanticos frühere Folgeergebnisse bestätigten Gallium und Seltene Erden in jeder einzelnen der 114 Oberflächenproben.

In jeder einzelnen.

Die Galliumwerte lagen zwischen 16 und 72 ppm, wobei der höchste Wert etwa 96,8 g/t berechnetem Ga2O3 entspricht.

Seltene Erden waren ebenfalls im gesamten Datensatz vorhanden, und in 96 der 114 Proben machten Magnet-Seltenerdoxide mindestens 15% des TREO-Gehalts aus.

Auch hier gilt: Es handelt sich um Ergebnisse aus Oberflächenexploration.

Sie belegen keine Lagerstätte.

Sie sagen nichts über die Tonnage aus.

Sie sagen nichts über die Metallurgie aus.

Sie sagen nicht, ob das Gallium letztendlich wirtschaftlich gewonnen werden kann.

Doch sie geben Atlantico etwas, das sich jedes Explorationsunternehmen in einem frühen Stadium wünscht:

Einen Grund, der Geologie weiter zu folgen.

Und Rio Bravo könnte dabei besonders wichtig werden.

Die technische Interpretation brachte die erhöhten Galliumwerte hauptsächlich mit Saprolit in Verbindung - jenem stark verwitterten Material, das durch den Zerfall von Granit entsteht.

Das führt unmittelbar zur nächsten Frage:

Was liegt darunter?

Zukünftige Explorationsarbeiten können untersuchen, ob sich die erhöhten Galliumwerte durch das Verwitterungsprofil hindurch bis in das darunterliegende Gestein fortsetzen und welche Minerale das Gallium tatsächlich beherbergen.

Genau hier könnte diese Story besonders interessant werden.

Denn Investoren wissen inzwischen, dass Gallium an der Oberfläche vorhanden ist.

Was sie noch nicht wissen, ist, was sich unter diesen Oberflächenergebnissen befindet.

Das Timing könnte kaum interessanter sein

Hier trifft Atlanticos Story auf eine wesentlich größere Entwicklung.

Gallium ist plötzlich zu einem jener strategischen Metalle geworden, deren Versorgung sich die westliche Welt dringend sichern will.

Reuters berichtete am 18. September, dass westliche Hersteller weiterhin die Auswirkungen der chinesischen Exportbeschränkungen für Gallium und Germanium zu spüren bekommen.

Reuters zufolge sind die Galliumpreise auf etwa das Neun- bis Zehnfache des Niveaus von 2023 gestiegen. Gleichzeitig haben westliche Unternehmen damit reagiert, Lagerbestände aufzubauen, nach alternativen Lieferanten zu suchen und neue Projekte außerhalb Chinas zu prüfen.

Reuters - Herausforderungen für westliche Gallium-Lieferketten

Und noch eine gewaltige Kraft kommt hinzu:

Künstliche Intelligenz.

Vorläufige Schätzungen von S&P Global, die von Reuters zitiert werden, prognostizieren einen Anstieg der Gallium-Nachfrage von rund 12% pro Jahr bis 2030, ausgehend von etwa 1.000 Tonnen im Jahr 2025.

Warum?

Zu den Treibern zählt die zunehmende Nachfrage im Zusammenhang mit KI und moderner Kommunikationsinfrastruktur.

Das ist wichtig, denn Gallium ist kein theoretischer "Rohstoff der Zukunft".

Galliumbasierte Halbleiter spielen bereits heute eine wichtige Rolle in moderner Elektronik, Hochfrequenzkommunikation, Radar, Satelliten und Leistungselektronik.

KI-Rechenzentren benötigen enorme Mengen an Elektrizität.

Und die effiziente Steuerung dieser Energie wird immer wichtiger.

Plötzlich steht das bislang wenig bekannte Metall in Atlanticos Oberflächenproben in Verbindung mit einem weltweiten technologischen Ausbau, dessen Investitionsvolumen sich auf Hunderte Milliarden Dollar beläuft.

Doch Gallium könnte nur die Hälfte der Geschichte sein

Genau hier wird Atlantico interessanter als eine reine Gallium-Explorationsstory.

Der Blick geht nach Osten.

Die östlichen Zielgebiete von Novo Cruzeiro weisen geochemische Indikatoren für folgende Elemente auf:

Neodym.

Praseodym.

Dysprosium.

Terbium.

Diese vier Elemente bilden Atlanticos berechnete Gruppe der Magnet-Seltenerdoxide und werden mit Hochleistungs-Permanentmagneten in Verbindung gebracht.

Die nordöstliche Bachsedimentprobe NCZ-SS-0147 des Unternehmens ergab:

1.427,05 ppm TREO, einschließlich 284,40 ppm MREO.

Permanentmagnete sind wichtig für Elektromotoren.

Robotik.

Windkraftanlagen.

Luft- und Raumfahrt.

Verteidigung.

Moderne Industriesysteme.

Und hier kommt die geopolitische Verbindung ins Spiel:

Chinas Exportkontrollen für kritische Rohstoffe haben sich über Gallium hinaus ausgeweitet und betreffen auch Seltenerdmaterialien mit Dysprosium und Terbium.

Das sind zwei der gleichen Elemente, auf die Atlantico bei Novo Cruzeiro stößt.

TMX Newsfile - Atlantico Novo Cruzeiro Pressemitteilung

Diese Überschneidung macht Novo Cruzeiro nicht automatisch wirtschaftlich.

Doch sie macht die Rohstoffe, nach denen Atlantico exploriert, zunehmend relevant.

Und dann kommen noch 12 Zielgebiete hinzu

Dies ist möglicherweise die größte Veränderung, die Investoren verstehen müssen.

Explorationsunternehmen in einem frühen Stadium bauen ihre Story häufig um eine einzige Anomalie herum auf.

Ein Ziel.

Ein Bohrloch.

Eine geologische Idee.

Atlantico verfügt inzwischen über 12 interpretierte Zielgebiete mit Schwerpunkt auf Seltenen Erden.

Und sie verteilen sich über einen beträchtlichen Teil des Projekts.

Das verändert die Explorationsgleichung.

Wenn ein Ziel enttäuscht, gibt es weitere, die untersucht werden können.

Wenn ein geologisches Modell nicht funktioniert, gibt es andere Konzepte.

Wenn sich die Seltenen Erden zur dominierenden Story entwickeln, kann Atlantico diese weiterverfolgen.

Wenn das Gallium bei Rio Bravo interessanter wird, eröffnet dies einen weiteren Explorationsweg.

Und separat davon befindet sich im Süden das Lithiumziel.

Mehrere Ziele garantieren keinen Erfolg.

Aber sie schaffen etwas, das in der Exploration äußerst wertvoll ist:

Optionalität.

Und dann gibt es noch die Fünf-Kilometer-Wildcard

Das südliche Lithiumziel sollte weiterhin auf dem Radar bleiben.

Die Lithiumwerte selbst sind moderat.

Doch genau deshalb ist das Ziel derzeit nicht interessant.

Das geologische Konzept konzentriert sich auf eine etwa fünf Kilometer lange magnetische Struktur, die mit einer Lithium-Anomalie zusammenfällt.

Atlanticos technische Interpretation beschreibt eine magnetische Hoch-Tief-Hoch-Reaktion - ein sogenanntes "Railway-Track"-Muster -, die geologische Kontakte oder Alteration im Zusammenhang mit einem pegmatitischen System widerspiegeln könnte.

Eine erste Probe aus diesem Gebiet wurde als Pegmatitgang in rosafarbenem Saprolit beschrieben.

Noch einmal:

Nichts ist bewiesen.

Aber genau das ist ein Explorationsziel.

Eine geologische Frage, die darauf wartet, beantwortet zu werden.

Der Markt beginnt zu reagieren. Die Geologie muss weiterhin liefern.

Eine Aktie, die innerhalb eines einzigen Handelstages um 100% steigt, beweist nichts darüber, was sich unter der Erde befindet.

Das sollte wiederholt werden.

Novo Cruzeiro bleibt ein Oberflächenexplorationsprojekt in einem frühen Stadium.

Es verfügt über keine definierte Mineralressource oder Mineralreserve.

Kontinuität wurde noch nicht nachgewiesen.

Eine Tonnage wurde noch nicht bestimmt.

Metallurgie und Gewinnbarkeit sind weiterhin unbekannt.

Und das Explorationsrisiko ist erheblich.

In der nächsten Phase geht es darum zu testen, worauf diese Oberflächenergebnisse und geologischen Interpretationen tatsächlich hindeuten.

Nicht eine Anomalie.

Nicht ein Rohstoff.

Nicht ein Ziel.

Sondern:

12 Zielgebiete mit Schwerpunkt auf Seltenen Erden.

Gallium in 114 von 114 Oberflächenproben aus dem Folgeprogramm.

Magnet-Seltenerdelemente einschließlich Nd, Pr, Dy und Tb.

Eine Galliumchance im Westen.

Ein separates, fünf Kilometer langes geophysikalisches Ziel im Süden, das mit einer Lithium-Anomalie in Verbindung steht.

Mehr als 243 Quadratkilometer.

Und ein globales Umfeld für kritische Rohstoffe, in dem die Galliumversorgung weiterhin stark konzentriert ist und westliche Industrien aktiv nach alternativen Bezugsquellen suchen.

Reuters - Herausforderungen für westliche Gallium-Lieferketten

Jetzt kommt der Teil, der wirklich zählt.

Kann die weitere Exploration aus diesen Zielgebieten Entdeckungen machen?

Das ist das nächste Kapitel.

Denn nach gestern muss Atlantico den Markt möglicherweise nicht mehr davon überzeugen, hinzusehen.

Dieser Artikel wird im Auftrag von Atlantico Energy Metals Corp. veröffentlicht und dient ausschließlich Informationszwecken. Er stellt keine Anlageberatung dar. Mineralexploration ist spekulativ und mit erheblichen Risiken verbunden. Marktpreise können insbesondere bei Explorationsunternehmen in einem frühen Stadium äußerst volatil sein. Anleger sollten ihre eigene Due-Diligence-Prüfung durchführen. Ergebnisse aus der Oberflächenexploration begründen weder eine Mineralressource noch eine Mineralreserve oder eine wirtschaftlich gewinnbare Lagerstätte.

Technischer Hinweis: Die gemeldeten Ergebnisse und Interpretationen unterliegen weiterhin den analytischen Einschränkungen, die in Atlanticos Pressemitteilung vom 21. September beschrieben werden, einschließlich einer noch ausstehenden QA/QC-Prüfung des Labors, die einen Teil des Datensatzes betrifft. Einzelheiten sind der vollständigen Pressemitteilung zu entnehmen.

Quellen

Atlantico Energy Metals - Novo-Cruzeiro-Pressemitteilung vom 21. September

wallstreetONLINE - Atlantico Energy Metals Frankfurt-Handelsdaten

Reuters - Herausforderungen für westliche Lieferketten infolge chinesischer Gallium-Exportbeschränkungen

ALLGEMEINE HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS - BITTE SORGFÄLTIG LESEN

Dies ist eine Werbemitteilung (Marketing Communication) und wurde nicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder einer anderen Behörde geprüft, genehmigt oder bestätigt. Sie stellt weder eine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG noch eine Anlageforschung gemäß MiFID II dar und ist kein Prospekt. Durch den Zugriff auf unsere Inhalte stimmen Sie den nachstehenden Bedingungen zu.

1. Allgemeine Informationen - Keine Anlageberatung

Alle von Machai Capital Inc. veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Die Materialien sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sind keine lizenzierten Finanzberater, Broker oder Investmentanalysten.

Vor einer Anlageentscheidung sollten Sie:

Eine eigene Recherche und Due Diligence durchführen.

Die offiziellen Offenlegungen des jeweiligen Unternehmens auf regulatorischen Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca) prüfen.

Einen lizenzierten Finanzberater oder Wertpapierexperten konsultieren.

Ihre lokalen Wertpapiergesetze prüfen, wenn Sie außerhalb Deutschlands ansässig sind, da andere Vorschriften gelten können.

Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen. Investitionen in spekulative Wertpapiere können zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

2. Offenlegung von Beteiligungen und Handelsabsichten

Der Eigentümer von Machai Capital Inc. hält erhebliche finanzielle Beteiligungen an bestimmten in unseren Inhalten genannten Unternehmen. In vielen Fällen übersteigt unsere Netto-Long-Position 0,5% des ausstehenden Aktienkapitals eines Emittenten, wie es von der MAR-Offenlegungspflicht gefordert ist. Wir kaufen und verkaufen diese Aktien aktiv, auch während oder nach Werbekampagnen, um Gewinne zu erzielen.

Wir werden diese Offenlegung aktualisieren, wenn unsere Beteiligungen relevante Schwellenwerte überschreiten oder unterschreiten.

Wichtiger Hinweis zu Interessenkonflikten

Da wir Aktien dieser Unternehmen besitzen, können unsere Interessen von denen der Anleger abweichen.

Anleger sollten davon ausgehen, dass wir unsere Positionen jederzeit verkaufen können, auch während der Werbung oder Besprechung der Aktie, was den Aktienkurs beeinflussen kann.

Wir übernehmen keine Garantie für die Kursentwicklung oder den künftigen Erfolg der von uns beworbenen Aktien.

3. Einhaltung der BaFin-Vorschriften, Marktmissbrauchsverordnung (MAR) und Insiderhandelsgesetze

Wir halten uns strikt an das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und die EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR).

3.1 Erklärung zum Insiderhandel

Wir haben keinen Zugang zu nicht-öffentlichen, wesentlichen Informationen über die von uns besprochenen Unternehmen.

Wir handeln nicht auf Grundlage von Insiderinformationen (Insiderhandel ist gemäß MAR Artikel 14 strikt verboten).

Anleger sollten stets die offiziellen Unternehmensveröffentlichungen prüfen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.

3.2 Marktmanipulation und Pump-and-Dump-Haftungsausschluss

Gemäß MAR Artikel 12 beteiligen wir uns nicht an:

Der Verbreitung irreführender Informationen zur Manipulation von Aktienkursen.

Der künstlichen Erzeugung von Nachfrage durch koordinierte Handelsstrategien.

Pump-and-Dump-Strategien, Wash-Trading oder irreführenden Kursangaben.

Jeder Leser, der auf Basis von Werbematerialien handelt, tut dies auf eigenes Risiko.

4. Anlagerisiken - Spekulative Aktien und Liquiditätsprobleme

Investitionen in Wertpapiere, insbesondere solche mit geringer Marktkapitalisierung oder niedrigem Handelsvolumen, sind mit erheblichen Risiken verbunden.

Wesentliche Risikohinweise

Hohe Volatilität - Aktienkurse können aufgrund geringer Liquidität stark schwanken.

Risiko der Marktmanipulation - Klein- und Nebenwerte sind anfälliger für Kursmanipulationen.

Möglichkeit eines Totalverlusts - Es gibt keine Garantie für Renditen, und Verluste können 100% des investierten Kapitals betragen.

Keine Liquiditätsgarantie - Der Verkauf von Aktien zu einem gewünschten Preis kann unmöglich sein.

Wir raten Anlegern dringend, diese Risiken sorgfältig abzuwägen, bevor sie investieren.

5. Bezahlte Werbung und Offenlegung der Vergütung

Diese Mitteilung stellt bezahlte Werbung dar. Machai Capital Inc. erhält ausschließlich Vergütungen direkt von den Unternehmen, für die wir Marketing- und Werbedienstleistungen erbringen.

Vergütungsdetails

Machai Capital Inc. wird ausschließlich von den beworbenen Unternehmen bezahlt und erhält keine Vergütung von Dritten.

Die Vergütung kann in Bar, Aktien, Optionen oder anderen Finanzinstrumenten erfolgen.

Werbemaßnahmen stellen einen erheblichen Interessenkonflikt dar.

Direkte Beauftragung durch Unternehmen

Machai Capital Inc. wird immer direkt von den Unternehmen beauftragt, die wir bewerben.

Wir erbringen ausschließlich Marketing- und Werbedienstleistungen und sind nicht in das Unternehmensmanagement oder Geschäftsentscheidungen eingebunden.

Gehen Sie davon aus, dass alle Inhalte bezahlte Werbung sind

Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, sollten Leser davon ausgehen, dass sämtliche aktienbezogenen Inhalte gesponsert und finanziell beeinflusst sind.

6. Zukunftsgerichtete Aussage

Einige Inhalte enthalten zukunftsgerichtete Aussagen über die künftige Unternehmensentwicklung, Kurssteigerungen oder Markttrends. Diese Aussagen basieren auf Annahmen und unterliegen erheblichen Unsicherheiten.

Es besteht keine Garantie, dass sich die Erwartungen erfüllen. Zukunftsgerichtete Aussagen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

7. Haftungsausschluss und Haftung für Inhalte Dritter

Machai Capital Inc. garantiert nicht die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit der veröffentlichten Inhalte.

Wir haften nicht für Investitionsverluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Verlinkte Webseiten Dritter unterliegen nicht unserer Kontrolle, und wir übernehmen keine Verantwortung für deren Inhalte.

Investitionsentscheidungen erfolgen auf eigenes Risiko.

8. Gesetzliche und regulatorische Verweise

Für offizielle regulatorische Informationen besuchen Sie bitte:

BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - www.bafin.de

EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.eu

Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) - www.buzer.de/gesetz/4655/index.htm

Unternehmensoffenlegungen (SEDAR+ für kanadische Börsennotierungen) - www.sedarplus.ca

Schlussbemerkung

Durch die Nutzung unserer Inhalte erkennen Sie die Bedingungen dieses Haftungsausschlusses an. Anleger sollten stets Vorsicht, Skepsis und Sorgfalt walten lassen, bevor sie finanzielle Entscheidungen treffen. Wir garantieren nicht den unternehmerischen Erfolg oder das Fortbestehen eines Unternehmens.

Machai Capital Inc. und seine Vertreter übernehmen keine Haftung für finanzielle Verluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Medieninhaber und Herausgeber:

Machai Capital Inc.

17565 58 Ave #101, Surrey,

BC V3S 4E3

Verantwortlicher für den Inhalt:

Suneal Sandhu

Enthaltene Werte: CA8265991023,CA53680V1076,CA04916K1003