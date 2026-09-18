Die Moderna-Aktie hat gestern um +8,55% zugelegt und lag in der Spitze sogar mehr als +11% im Plus. Seit dem lokalen Tief vom 10. September summiert sich die Erholung damit bereits auf knapp +24%. Nach diesem starken Kursanstieg stellt sich nun die entscheidende Frage: Wie viel weiteres Potenzial steckt noch in der laufenden Rallye? Chartanalyse zu Moderna Die Moderna-Aktie steht derzeit bei 158,07 US$. Gestern zog der Kurs um über +8,55% nach oben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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