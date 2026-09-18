DJ Nestle prüft Optionen für konfisziertes Russland-Geschäft

Von Adria Calatayud

DOW JONES--Nestle prüft die Optionen für seine russische Tochtergesellschaft. Durch ein russisches Präsidialdekret wurde das Geschäft unter vorübergehende externe Verwaltung gestellt worden, wie der Nahrungsmittelkonzern mitteilte.

"Nestle ist entschlossen, alle notwendigen Schritte zu unternehmen, um seine Rechte zu schützen und die Kontinuität der Geschäftsabläufe im Interesse aller Stakeholder, insbesondere seiner Mitarbeiter, sicherzustellen", teilte das Unternehmen am Freitag mit.

Der Schweizer Lebensmittelriese blieb nach Beginn des Krieges Russlands gegen die Ukraine im Jahr 2022 in Russland präsent, hat jedoch begonnen, seine Aktivitäten dort zurückzufahren. Laut dem Geschäftsbericht für 2025 verfügte Nestle noch über sechs Fabriken in Russland.

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September 18, 2026 01:43 ET (05:43 GMT)

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